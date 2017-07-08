Ankara Polisinden "Drone"Lu Uyuşturucu Operasyonu

Ankara'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, drone ile tespit edilen tarlada ekili 4 bin 500 kök Hint keneviri ele geçirildi.



Kahramankazan ilçesinde tarlalarda Hint keneviri yetiştirildiği bilgisini alan polis ekipleri harekete geçti.



Drone ile belirlenen bölgeyi tarayan ekipler, Hint keneviri ekili alanları tespit etti.



Bu alanlara düzenlenen operasyonda 4 bin 500 kök Hint keneviri ele geçirildi.



Olayla ilgili A.D. gözaltına alındı.