Ankara polisi zehir tacirlerine nefes aldırmıyor
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Ankara polisi zehir tacirlerine nefes aldırmıyor

Ankara polisi zehir tacirlerine nefes aldırmıyor Son 10 günde yapılan 130 çalışmada 260 şüpheli yakalandı Başkent'te polis ekiplerinin son 10 günde zehir tacirlerine yönelik yaptıkları çalışmalarda yakalanan 260 şüpheliden 60'ı tutuklandı.

03.09.2020 10:44 | Son Güncelleme: 03.09.2020 10:54

Ankara polisi zehir tacirlerine nefes aldırmıyor

Son 10 günde yapılan 130 çalışmada 260 şüpheli yakalandı

ANKARA - Başkent'te polis ekiplerinin son 10 günde zehir tacirlerine yönelik yaptıkları çalışmalarda yakalanan 260 şüpheliden 60'ı tutuklandı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince son 10 günde uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapma, kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı kullanmak suçları ile ilgili 130 çalışma yapıldı. Yapılan çalışmalarda 260 şüpheli yakalanırken, şüphelilerden 60'ı çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine teslim edildi. 18 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Çalışmalarda toplamda 18 kilo 410 gram esrar, 1 kilo 43 gram eroin, 2 bin 76 adet ecstasy, 1 kilo 2 gram skunk, 7 gram bonzai, 28 gram metamfetamin, 72 adet sentetik ecza, 1 adet hassas terazi, 5 adet tabanca, 3 adet av tüfeği ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği tespit edilen 20 bin 965 TL ele geçirildi.

Ankara polisi zehir tacirlerine nefes aldırmıyor

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Oruç Reis Ziya Selçuk Mansur Yavaş Angela Merkel Sultan Alparslan
Magazin Müjde Ar Deniz Akkaya Okan Bayülgen Çağatay Ulusoy
Spor Metin Oktay Sergen Yalçın Rıza Çalımbay Emre Belözoğlu Enner Valencia
Daha Fazla Kız Eylül Bakan Transfer
Şu an buradasınız: Ankara polisi zehir tacirlerine nefes aldırmıyor - Ankara
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 3.9.2020 11:51:53. #1.15#
title