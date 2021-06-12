Ankara polisi suç örgütüne 'ayar' verdi

Ankara polisi suç örgütüne 'ayar' verdi Ağır hasarlı araçların motor ve şasi numaralarını, yurt dışından getirdikleri lüks otomobillere kopyalayarak piyasaya süren şebeke polisin düzenlediği "22 ayar" isimli operasyon ile çökertildi Ankara polisi ağır hasarlı araçların motor ve şasi...

Ankara polisi suç örgütüne 'ayar' verdi

Ağır hasarlı araçların motor ve şasi numaralarını, yurt dışından getirdikleri lüks otomobillere kopyalayarak piyasaya süren şebeke polisin düzenlediği "22 ayar" isimli operasyon ile çökertildi

ANKARA - Ankara polisi ağır hasarlı araçların motor ve şasi numaralarını, yurt dışından getirdikleri lüks otomobillere kopyalayarak piyasaya sürdüğü belirlenen bir şebekeye yönelik "22 ayar" isimli operasyon düzenledi. Operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerinin yaptıkları çalışmalarda, bir suç örgütünün yurt dışından Türkiye'ye usulsüz şekilde araç getirip sattığını belirledi.

Polis ekiplerinin 3 aylık teknik ve fiziki takibin ardından liderliğini kuyumculuk yapan 2 kardeşin yaptığı suç örgütü üyelerine yönelik Ankara merkezli 3 ilde "22 ayar" ismi verilen operasyon gerçekleştirildi. Düzenlenen operasyonda, kuyumcu kardeşler Cemal Ö. ile Ömer Ö. ile birlikte C. Ö., B. Y., B. A. ve R. D de gözaltına alındı. Şüphelilerin yurtdışından getirdikleri 22 araca ise el konuldu.

Zanlıların, Edirne'den Türkiye'ye soktukları otomobilleri, ağır hasarlı araçların motor ve şasi numaralarıyla değiştirip sattıkları tespit edildi. Suç örgütü üyelerinin 22 lüks otomobilin satışından yüklü miktarda kazanç elde ettikleri belirlendi.

Polis sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan kuyumcu kardeşler Cemal Ö. ile Ömer Ö. tutuklanırken, C. Ö., B. Y., B. A. ve R. D. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ali Nargüner