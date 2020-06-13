Ankara Polisi'nden "Dil operasyonu"... Kadınlardan oluşan çete çökertildi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Ankara Polisi'nden "Dil operasyonu"... Kadınlardan oluşan çete çökertildi

Ankara Polisi'nden "Dil operasyonu"... Kadınlardan oluşan çete çökertildi Hollywood'un Ocean's 8 filmi Ankara'da gerçek oldu Şebekenin 21 kadın üyesi gözaltına alındı Ankara Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Ankara başta olmak üzere pek çok şehirde belirledikleri evlerin...

13.06.2020 10:56 | Son Güncelleme: 13.06.2020 11:04

Ankara Polisi'nden "Dil operasyonu"... Kadınlardan oluşan çete çökertildi

Hollywood'un Ocean's 8 filmi Ankara'da gerçek oldu

Şebekenin 21 kadın üyesi gözaltına alındı

ANKARA - Ankara Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Ankara başta olmak üzere pek çok şehirde belirledikleri evlerin kapı dillerini düşürerek hırsızlık yapan ve sadece 21 kadından oluşan şebekeyi çökertti.

Başkent polisi evden hırsızlık yapan 21 kişilik şebekeyi çökertti. Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Ankara'da çok sayıda gelen evden hırsızlık ihbarlarının peşine düştü. Hırsızlık polisi, Ankara Emniyet Müdürü Servet Yılmaz'ın talimatıyla büro bünyesinde 4 özel ekip kurarak olayları didik didik inceledi. Bunun sonucunda Ankara merkezli şebeke deşifre edildi. Sadece kadınlardan oluşan şebekenin, farklı farklı şehirlerde de hırsızlık ve evlerden soygun yaptıkları tespit edildi. Bir Hollywood yapımı olan "Ocean's 8" filminde de sadece kadın karakterlerin oluşturduğu bir çete, hırsızlık ve soygun işleri gerçekleştiriyordu. Böylece o filmin gerçeği Ankara'da yaşanmış oldu. Ancak filmdekinin aksine, kadın hırsızların tamamı Hırsızlık Büro Amirliği detektiflerince yakalandı.

Birbirlerini eğittiler

Şebeke şemasında ise 21 kadın şüphelinin iki ve üçerli gruplar halinde organize oldukları, başkalarına ait kimlik bilgilerini kullanarak, birbirlerine çilingir eğitimi verip kapı açma konusunda beceri kazandıkları, aynı zamanda sürekli hamile kalarak bebek sahibi olup bu durumu da soruşturma süresinde kendilerine kalkan olarak kullandıkları ortaya çıkarıldı.

Koruyucu maskeden yola çıkıldı

Operasyon süresince Hırsızlık Büro Amirliği dedektifleri toplamda 142 güvenlik kamera görüntüsü izledi. Normalde başları açık olan ancak hırsızlık esnasında başlarını kapatan, yüzlerine de pandemi bahanesiyle maske takan kadınlardan birisinin yolda maskesini değiştirdiği güvenlik kamerasından görüldü.

Biyolojik inceleme şebekenin tespitinde kilit nokta

Bunun üzerine şüphelinin atmış olduğu maske bulundu. Yapılan biyolojik inceleme neticesinde şüphelinin kimliğine ulaşıldı. Yakalanan bu kişiden yola çıkan polis, şebeke üyelerinin hepisini tek tek deşifre etti. Belirlenen 27 adrese yapılan eş zamanlı yapılan operasyon neticesinde; toplam 21 şüpheli göz altına alındı.

Kesinleşmiş 11 yıl hapis cezası olan var

Zanlılar arasında kesinleşmiş 11 yıl, 2 yıl ve 8 yıl gibi hapis cezaları bulunan kadınların olduğu belirlendi. Zanlılar emniyet işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edildi.

Ankara Polisi'nden 'Dil operasyonu'... Kadınlardan oluşan çete çökertildi

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi'nde çalışanın hesabında biriken tutar 60 yaşın tamamlanmasıyla ödenecek Haber
Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi'nde çalışanın hesabında biriken tutar 60 yaşın tamamlanmasıyla ödenecek
Bayılan işçinin yanına koşan arkadaşları tuğlaların içinde yılanla karşılaştı Haber
Bayılan işçinin yanına koşan arkadaşları tuğlaların içinde yılanla karşılaştı
Şehirler arası yolda günlerce mahsur kalan kadın, üst geçitte ölü bulundu Haber
Şehirler arası yolda günlerce mahsur kalan kadın, üst geçitte ölü bulundu
ABD'de eylemlerin ardından koronavirüs vaka sayıları yükselişe geçti! Haber
ABD'de eylemlerin ardından koronavirüs vaka sayıları yükselişe geçti!
39 yaşındaki Betül Demir, mayolu pozlarıyla genç kızlara taş çıkarttı Haber
39 yaşındaki Betül Demir, mayolu pozlarıyla genç kızlara taş çıkarttı
Kıskançlık değil hastalık! Sevgilisinin fotoğrafını beğendiği kadının yüzüne kezzap attı Haber
Kıskançlık değil hastalık! Sevgilisinin fotoğrafını beğendiği kadının yüzüne kezzap attı
Bir grup vatandaş, sokak ortasında baldızı ile tartışan genci linç etmek istedi
Bir grup vatandaş, sokak ortasında baldızı ile tartışan genci linç etmek istedi
Son dakika: Beyoğlu'nda bir iş yerinde patlama meydana geldi, 5 kişi yaralandı
Son dakika: Beyoğlu'nda bir iş yerinde patlama meydana geldi, 5 kişi yaralandı
Ünlü şef Özgür Gökçe, abisi Nusret Gökçe'yle çekilen çocukluk fotoğrafını paylaştı
Ünlü şef Özgür Gökçe, abisi Nusret Gökçe'yle çekilen çocukluk fotoğrafını paylaştı
Şanlıurfa'da bulunan dev kertenkele doğaya bırakıldı
Şanlıurfa'da bulunan dev kertenkele doğaya bırakıldı
Survivor'da Elif ve Nisa dokunulmazlık oyununda sakatlandı
Survivor'da Elif ve Nisa dokunulmazlık oyununda sakatlandı
Türkiye'nin konuştuğu atama! Milli güreşçi Hamza Yerlikaya, Vakıfbank yönetim kuruluna atandı
Türkiye'nin konuştuğu atama! Milli güreşçi Hamza Yerlikaya, Vakıfbank yönetim kuruluna atandı
Göztepe maçında kırmızı kart gören Guilherme, Fenerbahçe maçında oynayamayacak
Göztepe maçında kırmızı kart gören Guilherme, Fenerbahçe maçında oynayamayacak
Eşi ve kızları tarafından terk edilen adam, alkol alıp evi ateşe verdi
Eşi ve kızları tarafından terk edilen adam, alkol alıp evi ateşe verdi
Son Dakika: Fenerbahçe'nin 39 yaşındaki kaptanı Emre Belözoğlu, sezon sonunda futbolu bırakıyor
Son Dakika: Fenerbahçe'nin 39 yaşındaki kaptanı Emre Belözoğlu, sezon sonunda futbolu bırakıyor
Ahmet Ağaoğlu'ndan yayıncı kuruluşa Fenerbahçe tepkisi: Liderin maçı birinci kanaldan verilir
Ahmet Ağaoğlu'ndan yayıncı kuruluşa Fenerbahçe tepkisi: Liderin maçı birinci kanaldan verilir
Süper Lig maçları ilk kez Birleşik Krallık kanalında yabancı dilde yayımlanacak
Süper Lig maçları ilk kez Birleşik Krallık kanalında yabancı dilde yayımlanacak
Meteoroloji tüm yurdu uyardı: Kuvvetli yağışlar devam edecek
Meteoroloji tüm yurdu uyardı: Kuvvetli yağışlar devam edecek
Fenerbahçe, sahasında Hes Kablo Kayserispor'u 2-1 mağlup etti
Fenerbahçe, sahasında Hes Kablo Kayserispor'u 2-1 mağlup etti
Trabzonspor, Göztepe'yi deplasmanda 3-1 mağlup etti
Trabzonspor, Göztepe'yi deplasmanda 3-1 mağlup etti
Fenerbahçe, PSG'de oynayan Choupo-Moting'e teklif yaptı
Fenerbahçe, PSG'de oynayan Choupo-Moting'e teklif yaptı
Kene ısırmasından enfekte olan kişi, hastalığı başkalarına bulaştırabiliyor
Kene ısırmasından enfekte olan kişi, hastalığı başkalarına bulaştırabiliyor
Biden: Trump, seçim sonuçlarını kabul etmezse Beyaz Saray'dan askerler eşliğinde çıkarılabilir
Biden: Trump, seçim sonuçlarını kabul etmezse Beyaz Saray'dan askerler eşliğinde çıkarılabilir
Mihriban türküsünü okuyan Demet Akalın'ın performansı beğenilmeyince Twitter'da trend oldu
Mihriban türküsünü okuyan Demet Akalın'ın performansı beğenilmeyince Twitter'da trend oldu
24 yaşındaki kadın, dünyanın en büyük vajinasına sahip olmak için bıçak altına yattı
24 yaşındaki kadın, dünyanın en büyük vajinasına sahip olmak için bıçak altına yattı
Cesur pozlarıyla dikkat çeken Demi Rose'un son paylaşımı beğeni rekoru kırdı
Cesur pozlarıyla dikkat çeken Demi Rose'un son paylaşımı beğeni rekoru kırdı
7 kişinin ahırdan güçlükle çıkardığı 2 tonluk boğa 60 bin liraya satıldı
7 kişinin ahırdan güçlükle çıkardığı 2 tonluk boğa 60 bin liraya satıldı
Deren Talu, Şükrü Özyıldız'ın başrolünde yer aldığı Akıncı dizisiyle anlaştı
Deren Talu, Şükrü Özyıldız'ın başrolünde yer aldığı Akıncı dizisiyle anlaştı
Haliç'te denizin rengi neden değişti? İBB, kirlilik değil 'alg patlaması' diyor
Haliç'te denizin rengi neden değişti? İBB, kirlilik değil 'alg patlaması' diyor
Hazal Kaya'dan 'Çocuğun LGBT olsaydı ilk tepkin ne olurdu?' sorusuna cevap: Beni hiç ilgilendirmez
Hazal Kaya'dan "Çocuğun LGBT olsaydı ilk tepkin ne olurdu?" sorusuna cevap: Beni hiç ilgilendirmez
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Hulusi Akar Engin Altay Devlet Bahçeli Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Fatma Girik Gülben Ergen Acun Ilıcalı Mehmet Ali Erbil
Spor Fatih Terim Lionel Messi Bülent Uygun Malcolm Thomas Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Kadın Çocuk Beşiktaş Instagram
Şu an buradasınız: Ankara Polisi'nden "Dil operasyonu"... Kadınlardan oluşan çete çökertildi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.6.2020 11:05:20. #1.15#
title