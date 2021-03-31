Ankara polisi kaçakçılara göz açtırmıyor

Alınan bilgiye göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü birimlerinin sigara, tünün, alkollü içki ve tarihi eser kaçakçılarına yönelik son bir haftada yaptıkları operasyonlarda 34 şüpheli gözaltına alındı.