ANKARA Polis, yoldaki başıboş büyükbaşların başında bekledi Polis, yoldaki başıboş büyükbaşların başında beklediANKARA'nın Çankaya ilçesinde polis, yol ortasında başıboş gezen 7 büyükbaş hayvanının başında bekleyerek, olası kazaya karşı önlem aldı.

Polis, yoldaki başıboş büyükbaşların başında bekledi

ANKARA'nın Çankaya ilçesinde polis, yol ortasında başıboş gezen 7 büyükbaş hayvanının başında bekleyerek, olası kazaya karşı önlem aldı. Hayvanların başında bir süre bekleyen polisler, sahibi gelmeyen hayvanları ormanlık alana götürerek, bıraktı.

Çankaya Turan Güneş Bulvarı'nda devriye gezen polis ekipleri, yol ortasında başıboş gezen büyükbaş hayvanları gördü. Araçtan inen polis ekipleri, sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen yolda oluşabilecek kazayı önlemek için 7 büyükbaş hayvanı yol kenarına götürdü. Burada bir süre otlayan büyükbaş hayvanlarının sahibi gelmeyince, polis hayvanların başında bekledi. Polis ekipleri yola çıkmaya çalışan hayvanları engelleyerek, olası kazanın önüne geçti.

Bir süre sonra trafiği çift yönlü kapatan polis, büyükbaş hayvanların yolun karşısına geçirip, ormanlık alana geçişinin sağladı. Polis ekipleri daha sonra olay yerinden ayrıldı.

Kaynak: DHA