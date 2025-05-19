Ankara POLATLI su kesintisi! 19-20 Mayıs ASKİ Polatlı su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

Ankara POLATLI su kesintisi! 19-20 Mayıs ASKİ Polatlı su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?
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ASKİ Polatlı su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 19 Mayıs günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintisi Polatlı ilçesinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki, Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 19 Mayıs Ankara Polatlı su kesintisi saatleri...

Polatlı su kesintisi bilgileri paylaşıldı. ASKİ su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 19 Mayıs günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 19 Mayıs Ankara su kesintisi saatleri...

POLATLI SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 19.05.2025 09:00:00

Tamir Tarihi: 19.05.2025 17:00:00

Detay: PLANSIZ SU KESİNTİSİ: Şentepe Mahallesi Cengiz Dağcı Caddesi üzerinde Alt yapı çalışması esnasında oluşan arıza nedeniyle su kesintisi uygulanmaktadır (Vermiş olduğumuz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz).

Etkilenen Yerler: ETKİLENEN YERLER: Şentepe Mahallesi Geneli

Ankara POLATLI su kesintisi! 19-20 Mayıs ASKİ Polatlı su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

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