Ankara POLATLI su kesintisi! 17-18 Mayıs ASKİ Polatlı su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

Ankara POLATLI su kesintisi! 17-18 Mayıs ASKİ Polatlı su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?
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ASKİ Polatlı su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 17 Mayıs günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintisi Polatlı ilçesinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki, Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 17 Mayıs Ankara Polatlı su kesintisi saatleri...

Polatlı su kesintisi bilgileri paylaşıldı. ASKİ su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 17 Mayıs günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 17 Mayıs Ankara su kesintisi saatleri...

POLATLI SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 17.05.2025 08:30:00

Tamir Tarihi: 17.05.2025 19:00:00

Detay: PLANSIZ SU KESİNTİSİ: Şentepe Mahallesi Cengiz Dağcı Caddesi üzerinde bulunan içme suyu dağıtım şebeke hattında meydana gelen arıza nedeniyle plansız su kesintisi uygulanmaktadır (Vermiş olduğumuz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz).

Etkilenen Yerler: Şentepe Mah bir bölümü.

Ankara POLATLI su kesintisi! 17-18 Mayıs ASKİ Polatlı su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

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