Bakan Tunç'tan Silivri'deki kötü muamele iddialarına yanıt

Bakan Tunç'tan Özgür Özel'in Silivri iddialarına sert yanıt
Volkan Konak'ın cenaze namazında imam defalarca aynı uyarıyı yaptı: Bu şekilde namaz olmaz

Volkan Konak'ın cenaze namazında imam defalarca aynı uyarıyı yaptı
Volkan Konak'ın vasiyeti yerine getirilecek! Dikkat çeken ceviz ağacı detayı

Vasiyeti yerine getirilecek! Dikkat çeken ceviz ağacı detayı
Bakan Yumaklı'dan kredi müjdesi! Yarısını devlet ödeyecek, kalan kısmı da faizsiz olacak

Kredi müjdesi! Yarısını devlet ödeyecek, kalan kısmı da faizsiz olacak

Ankara POLATLI su kesintisi! 1-2 Nisan ASKİ Polatlı su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

Ankara POLATLI su kesintisi! 1-2 Nisan ASKİ Polatlı su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ASKİ Polatlı su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 1 Nisan günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintisi Polatlı ilçesinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki, Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 1 Nisan Ankara Polatlı su kesintisi saatleri...

Polatlı su kesintisi bilgileri paylaşıldı. ASKİ su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 1 Nisan günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 1 Nisan Ankara su kesintisi saatleri...

POLATLI SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 1.04.2025 10:20:00

Tamir Tarihi: 1.04.2025 15:00:00

Detay: PLANSIZ SU KESİNTİSİ: POLATLI İLÇESİ : Gülveren Mahallesi Akıncılar Caddesi üzerindeki içme suyu dağıtım şebeke hattında ani oluşan arıza nedeniyle plansız su kesintisi uygulanacaktır (Vermiş olduğumuz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz)

Etkilenen Yerler: Gülveren Mah. Bir bölümü

Ankara POLATLI su kesintisi! 1-2 Nisan ASKİ Polatlı su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

Haberler.com / Onur BAYRAM - Gündem
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.