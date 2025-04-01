Ankara POLATLI su kesintisi! 1-2 Nisan ASKİ Polatlı su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

Polatlı su kesintisi bilgileri paylaşıldı. ASKİ su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 1 Nisan günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 1 Nisan Ankara su kesintisi saatleri...

POLATLI SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 1.04.2025 10:20:00

Tamir Tarihi: 1.04.2025 15:00:00

Detay: PLANSIZ SU KESİNTİSİ: POLATLI İLÇESİ : Gülveren Mahallesi Akıncılar Caddesi üzerindeki içme suyu dağıtım şebeke hattında ani oluşan arıza nedeniyle plansız su kesintisi uygulanacaktır (Vermiş olduğumuz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz)

Etkilenen Yerler: Gülveren Mah. Bir bölümü