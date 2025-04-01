Ankara POLATLI su kesintisi! 1-2 Nisan ASKİ Polatlı su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?
ASKİ Polatlı su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 1 Nisan günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintisi Polatlı ilçesinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki, Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 1 Nisan Ankara Polatlı su kesintisi saatleri...
Polatlı su kesintisi bilgileri paylaşıldı. ASKİ su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 1 Nisan günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 1 Nisan Ankara su kesintisi saatleri...
POLATLI SU KESİNTİSİ
Arıza Tarihi: 1.04.2025 10:20:00
Tamir Tarihi: 1.04.2025 15:00:00
Detay: PLANSIZ SU KESİNTİSİ: POLATLI İLÇESİ : Gülveren Mahallesi Akıncılar Caddesi üzerindeki içme suyu dağıtım şebeke hattında ani oluşan arıza nedeniyle plansız su kesintisi uygulanacaktır (Vermiş olduğumuz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz)
Etkilenen Yerler: Gülveren Mah. Bir bölümü