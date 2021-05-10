6 PKK'lının etkisiz hale getirildiği mağarada, silah ve mühimmatlar ele geçirildi

6 PKK'lının etkisiz hale getirildiği mağarada, silah ve mühimmatlar ele geçirildiIRAK'ın kuzeyinde sürdürülen Pençe-Yıldırım operasyonunda 6 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği mağarada, çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.

6 PKK'lının etkisiz hale getirildiği mağarada, silah ve mühimmatlar ele geçirildi

IRAK'ın kuzeyinde sürdürülen Pençe-Yıldırım operasyonunda 6 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği mağarada, çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Irak kuzeyindeki Avaşin-Basyan bölgesinde devam eden Pençe-Yıldırım operasyonunda tespit edilen bir mağaraya operasyon düzenlenmiş, Komandolarımız tarafından 6 PKK'lı terörist etkisiz hale getirilmişti. Teröristlerin etkisiz hale getirildiği mağarada yapılan arama-taramada terör örgütü PKK'ya ait çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi" denildi.Ele geçirilen silah ve mühimmat şöyle: 7 adet 60 milimetre havan, 3 adet 81 milimetre havan, 2 adet RPG-7, 2 adet 7,62 mm PKMS makinalı tüfek, 1 adet kanas, 7 adet AK-47 piyade tüfeği, 2 adet konkurs, 2 adet SA-16 (Igla-1), 8 adet EYP düzeneği, 20 adet RPG-7 mühimmatı, 4 adet 120 mm havan mühimmatı, 7 adet 81 mm havan mühimmatı, 250 adet havan tapa ve örgütsel dokümanlar.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı