: Ankara 'pençe' harekatında 3 girişli mağarada silah ve mühimmat ele geçirildi

11.12.2019 12:36 | Son Güncelleme: 11.12.2019 12:38

'Pençe' harekatında 3 girişli mağarada silah ve mühimmat ele geçirildi

MİLLİ Savunma Bakanlığı'nca, Irak'ın kuzeyinde sürdürülen 'Pençe' harekatında 3 farklı girişi bulunan mağaranın tespit edildiği; silah, mühimmat ile yaşam malzemelerinin ele geçirildiği açıklandı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, 27 Mayıs tarihinden bu yana Irak'ın kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe-1 ve 2 operasyonları ile terör örgütüne darbe vurulmaya devam edildiği bildirildi. Örgüte ait pek çok sığınak, barınak ve mağarada gizlenen silah ve mühimmatların bulunarak yok edildiği kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi

Son olarak Hakurk bölgesinde gerçekleşen arama-tarama faaliyetleri sırasında, dere üzerine kurulmuş tek hatlı teleferik sistemi tespit edildi. Ayrıca teröristlerce kullanılan 5 gözlü mağaraya yakın civardaki dereden içme suyu boru hattı çekildiği görüldü. Yine Pençe Operasyonları sırasında bulunan ve üç ayrı girişi olan bir başka mağarada, 6 adet AK-47 piyade tüfeği, 1 adet PKM hafif makineli tüfek, 1 adet RPG-7 roketatar, yaklaşık 3 bin adet 7.62 milimetre fişek, yaklaşık 400 adet 12.7 milimetre fişek, 2 adet ağır silah dürbünü, 1 adet termal dürbün, 1 adet gece görüş gözlüğü, 2 adet el dürbünü, 1 adet fotoğraf makinesi, 6 adet antitank RPG-7 mühimmatı, 8 adet RPG-7 sevk fişeği, 1 adet doçka namlusu, 2 adet el bombası, 31 adet AK-47 şarjörü, 2 adet jelikan ve pek çok yaşam malzemesi ele geçirilerek, imha edildi.

Kaynak: DHA

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