ANKARA Pazarda alışveriş yoğunluğunda sosyal mesafe unutuldu Pazarda alışveriş yoğunluğunda sosyal mesafe unutulduANKARA'da, semt pazarında yoğunluk yaşanırken, koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan sosyal mesafe kuralı ihlal edildi.

Pazarda alışveriş yoğunluğunda sosyal mesafe unutuldu

ANKARA'da, semt pazarında yoğunluk yaşanırken, koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan sosyal mesafe kuralı ihlal edildi.

Çankaya ilçesinde kurulan Yenişehir Pazarı'nda Kurban Bayramı öncesi alışveriş yoğunluğu yaşanırken, koroavirüse karşı alınması gereken tedbirlere uyulmadı. Alışveriş yapan vatandaşların tezgahlarda oluşan yoğunlukta sosyal mesafe kuralını ihlal ettiği, neredeyse iç içe alışveriş yaptığı görüldü. Tezgahlar arasında olması gereken 3 metre mesafe kuralının da ihlal edildiği, bazı pazarcı esnafının ise maske takmadığı görüldü. Vatandaşların bazıları maskeyi olması gerektiği gibi takarken, bazıları ise çenelerine indirerek alışverişe devam etti.

Kaynak: DHA