: Ankara öztrak: tbmm'nin olağanüstü toplanmaması düşünülemez

28.02.2020 17:03 | Son Güncelleme: 28.02.2020 17:07

Öztrak: TBMM'nin olağanüstü toplanmaması düşünülemez

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, Türk ordusunun TBMM'nin ordusu olduğunu belirterek, "Anayasamıza göre başkomutanlık, TBMM'nin manevi varlığından ayrılamaz. Onlarca şehidi varken, TBMM'nin buna sessiz kalarak, hızla olağanüstü toplanmaması düşünülemez" dedi.

CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında parti genel merkezinde olağanüstü toplandı. Toplantının ardından CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, basın toplantısı düzenledi. Öztrak, İdlib'de dün 33 askerin şehit olmasıyla ilgili "Dün, yılın en kısa ayının en uzun gecesini yaşadık. Kalplerimizi ramazan ayına hazırlandığımız mübarek bir gecede, başta şehitlerimizin aileleri olmak üzere, milletimizin ocağına büyük bir ateş düştü. İdlib'de 33 Mehmetçiğimiz şehit oldu. 32 askerimizin de yaralandığı açıklandı. Allah'tan şehitlerimize bir kez daha rahmet diliyoruz" dedi.

'ANAYASAMIZDAKİ GEREKÇELERE DAYANMAKTADIR'

Öztrak, dün gece yaptıkları MYK toplantısında İdlib'deki son gelişmeleri değerlendirdiklerini söyleyerek, "Bugünkü toplantımızda dün akşam başladığımız değerlendirmeye devam ettik. TBMM'yi bu konuyu görüşmek üzere, kapalı oturumla toplantıya çağırma kararı almıştık. Bugün de grup başkanvekillerimiz, anayasamızın hükümleri doğrultusunda, TBMM'nin yarın saat 14.00'de olağanüstü toplanması ve konuyu kapalı bir oturumda görüşmek için TBMM Başkanlığı'na başvurdu. Bu toplantı çağrımız, anayasamızdaki gerekçelere dayanmaktadır. Bu, birlik ve bütünlük içinde, yaşanan çok sıkıntılı süreci aşma gayretidir" diye konuştu.

'TBMM'NİN OLAĞANÜSTÜ TOPLANMAMASI DÜŞÜNÜLEMEZ'

Öztrak, Türk ordusunun TBMM'nin ordusu olduğunu ifade ederek, "Anayasamıza göre başkomutanlık, TBMM'nin manevi varlığından ayrılamaz. Onlarca şehidi varken, TBMM'nin buna sessiz kalarak, hızla olağanüstü toplanmaması düşünülemez. 2'nci olarak anayasamıza göre milli güvenliğin sağlanmasından ve silahlı kuvvetlerin yurt savunmasına hazırlanmasından, TBMM'ye karşı cumhurbaşkanı sorumludur. Ulusumuzu derin bir üzüntüye boğan bu meselede, TBMM'yi bilgilendirme görevinin, atanmış bakanlar yerine, seçilmiş sayın Erdoğan tarafından yapılması TBMM'nin manevi şahsiyetine saygının gereğidir. Yine bu husus, ulusça birlik ve beraberliğimizin sağlanması bakımından son derece yararlı olacaktır. Bu nedenle sorumluluk makamı, bu bilgilendirmeyi kendisi yapmalıdır. Böyle bir toplantının, Meclis'in olağan takvimine uydurulması, yaşananları sıradanlaştırır. TBMM Başkanını Meclis'in hukukuna sahip çıkmaya, milletimizin iradesinin tecelligahı olan TBMM'de ortak aklı aramanın önünü açmaya davet ediyoruz. Bizim parti olarak tek beklentimiz budur" dedi.

Öztrak, "Bu konuda sorulara cevap vermesi gereken makam hala sustuğundan, bugün de soru almayacağım" diyerek, soru almadı.

Kaynak: DHA

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