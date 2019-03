Ankara Özhaseki Yalanlar Silsilesi Devam Ediyor

Özhaseki Yalanlar silsilesi devam ediyor

Rakibi Mansur Yavaş'ın seçim tartışmalarını başka bir alana çekmeye çalıştığını öne süren Özhaseki, Bugün yine izledim. Bir heyecan içinde, uzunca bir yalanlar silsilesi devam ediyor. Gittiği mahallede o yalanlar çok rahat söylendiği için, o da onlardan çabuk etkilenmiş veya fıtratında öyle bir şey var, devam ediyor öyle dedi.

AK Parti'li Mehmet Özhaseki, Yerli Düşünce Derneği tarafından düzenlenen toplantıya katıldı. Söğütözü'ndeki otelde gerçekleştirilen programda Özhaseki'nin yanı sıra Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu, AK Parti Ordu Milletvekili Metin Gündoğdu ve çok sayıda davetli yer aldı. Özhaseki'nin salonda yer alan herkesin 1980 öncesinde verdiği mücadeleyle dikkat çektiği konuşması üzerine, katılımcılardan 'Bozkurt Haseki' sloganı yükseldi. Özhaseki, Allah hepinizden razı olsun. Bu mücadele 80 öncesinde verilmeseydi halimiz nice olurdu, düşünsenize diye konuştu.

ÖZHASEKİ ANKARA BİRÇOK KAYNAKTAN İSTİFADE EDEMİYOR

Özhseki, Ankara'yı üstü tülle örtülmüş gizli hazineye benzettiğini belirterek, Avantajlarını kullanamıyor. Başkentler arasında rekabette geriye düştüğü için birçok kaynaktan istifade edemiyor. Yaptığımız her bir projeyle Ankara'yı turizmde, sağlıkta, kültürde, inançta, sanatta öne çıkaracak, binlerce yavruma iş imkanı sağlayacak ortamlar var. Bunları biz yapabiliriz, gücümüz yetiyor, tecrübemiz var bununla dedi.

Rakibi Mansur Yavaş'ın seçim tartışmalarını başka bir alana çekmeye çalıştığını öne süren Özhaseki, Bugün yine izledim. Bir heyecan içinde, uzunca bir yalanlar silsilesi devam ediyor. Gittiği mahallede o yalanlar çok rahat söylendiği için, o da onlardan çabuk etkilenmiş veya fıtratında öyle bir şey var devam ediyor öyle diye konuştu.

ÖZHASEKİ FATİH, SİNOP'TA DOĞMUŞ İSTANBUL'U FETHETMİŞ

Özhaseki, bugüne kadar birçok eleştiri almasına rağmen, Tembel, iş yapamaz şeklinde eleştirilmediğine dikkati çekti. Özhaseki, memleketi üzerinden yöneltilen eleştirilere ise şu şekilde cevap verdi

Sadece doğduğum şehirle ilgili garip bir şey başlattılar. Bir yerde doğmak Allah'ın takdiri. Kimse bu dünyaya Cenab-ı Hak ile pazarlık ederek gelmiyor. Allah, nerede dilerse orada yaratıyor. Fatih, Sinop'ta doğmuş, İstanbul'u fethetmiş. Atatürk, Selanik'te doğmuş, Türkiye Cumhuriyeti'ni kurmuş. Ne yapalım yani, onların doğum yerini de mi suç edelim Bunu ilk defa Kılıçdaroğlu şöyle söylemişti; 'Kayserili birinin Ankara'ya büyükşehir adayı olarak konması ayıp.' Ben de onun seviyesine düşerek, 'Tunceli'den kalkmış birinin Atatürk'ün partisinin başına oturmasına kadar büyük ayıp olamaz' dedim. Ankaralı kaç belediye başkanı var diye 1950'ye kadar gittim bir tane çıkmadı. Kimi Sivaslı, Urfalı, Antepli, Rizeli.

TOPÇU ANKARA'DA DOĞANLAR DA YANINIZDA, DOYANLAR DA YANINIZDA

Programda konuşan Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Topçu, Mehmet Özhaseki'ye memleketi üzerinden getirilen eleştirileri ele alarak, Ankara'da doğanlar da yanınızda, doyanlar da yanınızda hiçbirine aldırmayın dedi.

Her seçimin 'sarı öküz' meselesine çevrildiğini ifade eden Topçu, Her seçim bizim şehirlerimizden başka başkalarının şehirlerini daha çok ilgilendiriyor. İkide bir diyorlar ki, 'Bu seçim, şunu bir verin' niye verecekmişiz Dertleri, davaları sarı öküzü elimizden alıp bir istikrarsızlık oluşturmak. Ben o zaman demiştim ki; 'Biz farklı sokaklarda yetişmiş olabiliriz ama aynı mahallenin çocuklarıyız.' Onun için bunlar bizden her seçim bu sarı öküzü istiyorlar, vermeyeceğiz bunlara, çünkü verince başımıza gelecekleri biliyoruz. Hamdolsun şimdi iki sokakta yetişenler mahallemizi yedi düvele karşı savunuyorlar. Allah'ın izniyle 31 Mart'ta Ankara 25 ilçesiyle, Türkiye bütün sandıklarıyla siyasi istikrarımızı bozdurtmayacak. Kandil'i, Pensilvanya'yı, Kandil'de oturan yılanları, villada oturan çıyanları sevindirmeyeceğiz? dedi.

