ANKARA (AA) - Özel müzelerin gelişimi, yaygınlaştırılması ve sorunlarının değerlendirileceği "Ankara Özel Müzeler Çalıştayı" başladı.

Erimtan Arkeoloji ve Sanat Müzesi'nde gerçekleştirilen ve iki gün sürecek çalıştayın açılış konuşmasını Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürü Gökhan Yazgı yaptı.

Yazgı, kültür mirasını en iyi şekilde tanıtmak, müzelerin gelişim sürecini hızlandırmak ve müzeleri ülke genelinde yaygınlaştırmak için çalıştıklarını söyledi.

Türkiye'deki özel müzelerin yüzde 17'sinin Ankara'da bulunduğunu belirten Yazgı, özel müzelerde yapılacak etkinliklerin başkentte yapılması planlanan kültür yolu festivalinin en önemli ayağını oluşturduğunu anlattı.

Çalıştayda geçici sergiler başta olmak üzere, eğitim programları, tanıtım faaliyetleri, workshoplar, diğer kültür etkinlikleri ve özel müzelerin gelişimi konusunda izlenecek yol haritası konusunda özel müzelerin temsilcileriyle değerlendirme yapacaklarını kaydeden Yazgı, "Yasal ve teknik düzenlemeler sonucunda özel müzelerimizin sayısı son yıllarda ciddi bir artış göstermekte. 2005'te 94 olan özel müze sayımız bugün devlet müzelerinin de sayısını geçerek 321'e ulaşmıştır." dedi.