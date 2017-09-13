Ankara - Otomobilin İçinde Öldürülmüş Halde Bulundu

Otomobilin içinde öldürülmüş halde bulundu



ANKARA'da park halindeki bir otomobil içinde tabancayla sırtından vurulmuş bir ceset bulundu.



Olay, gece yarısı Çankaya ilçesine bağlı Çayyolu Mahallesi'nde meydana geldi. 2875'inci sokak üzerinde yol ortasında park halinde bulunan 06 DCT 71 plakalı otomobil çevreden geçenlerin dikkatini çekti. Aracıyla yoldan geçen Melis T., farları açık otomobile eliyle işaret ederek yoldan çekilmesini istedi ancak araç hareket etmedi. Bunun üzerine araçtan inen Melis T., hareketsiz halde otomobilde bulunan kişinin bayıldığını düşünerek durumu polise haber verdi. Polisle birlikte olay yerine gelen sağlık ekipleri, araçtaki Aydın Sümer'in tabancayla sırtından vurularak öldürüldüğünü tespit etti. Polis ekipleri sokağı trafiğe kapatarak olay yerinde inceleme yaptı. Olay yeri inceleme ekipleri, Sümer'in aracı ile birlikte çevrede park halinde bulunan bazı araçlardan da parmak izi aldı. Öte yandan cinayet şüphelisi ya da şüphelilerinin yakalanması için çevredeki evlerin güvenlik kameraları incelendi. Sümer'in cenazesi yapılan incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.