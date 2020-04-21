ANKARA Otomobilin içinde kadına şiddet kamerada Otomobilin içinde kadına şiddet kameradaANKARA'nın Keçiören ilçesinde park halindeki otomobilin sürücüsü, aracın içinde yanındaki kadına şiddet uygularken, kameraya yansıdı.

Otomobilin içinde kadına şiddet kamerada

ANKARA'nın Keçiören ilçesinde park halindeki otomobilin sürücüsü, aracın içinde yanındaki kadına şiddet uygularken, kameraya yansıdı.

Olay, gece saatlerinde ilçedeki Selçuklu Caddesi üzerinde meydana geldi. Park halindeki otomobilin içinde bulunan sürücü, yanındaki kadın ile süre tartıştı. Kimliği henüz tespit edilemeyen erkek sürücü, kadına tokat atıp, darbetmeye başladı. Hızını alamayan sürücü, dışarıya çıkıp, aracın kapısını açarak kadını tekmeledi. Çevrede oturanların uyarılarına tepkiyle karşılık veren sürücünün kadına uyguladığı şiddet, cep telefonuyla görüntülenirken, güvenlik kamerasına da yansıdı. Sürücü, daha sonra aracıyla bölgeden uzaklaştı. Polis, sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR ANKARA, (DHA)

Kaynak: DHA