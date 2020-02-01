Ankara otomobilin çarptığı kadın yaralandı
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Ankara otomobilin çarptığı kadın yaralandı

Otomobilin çarptığı kadın yaralandıANKARA'da, yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı Sevda Bilgin, ağır yaralandı.

01.02.2020 14:10 | Son Güncelleme: 01.02.2020 14:12
Ankara otomobilin çarptığı kadın yaralandı

Otomobilin çarptığı kadın yaralandı

ANKARA'da, yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı Sevda Bilgin, ağır yaralandı.

Kaza, saatlerinde Keçiören Yükseltepe Mahallesi'nde meydana geldi. Karakeçili Caddesi üzerinde ilerleyen G. yönetimindeki 06 HS 892 plakalı otomobil, yolun karşısına geçen Sevda Bilgin'e çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan Sevda Bilgin ağır yaralandı. Otomobilin ön tarafında ise büyük hasar oluştu. Sürücü Meriç G.'nin vermesiyle gelen sağlık ekipleri, yaralanan Sevda Bilgin'e müdahale etti. Bilgin, ilk müdahalesi ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Sürücü Meriç G. ise gözaltına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

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: Ankara otomobilin çarptığı kadın yaralandı
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