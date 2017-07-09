Ankara Otomobil, Hafif Ticari Araca Arkadan Çarptı 5 Yaralı

Otomobil, hafif ticari araca arkadan çarptı: 5 yaralı



ANKARA'nın Kızılcahamam ilçesi yakınlarında seyir halindeki hafif ticari araca arkadan çarpan otomobil refüje düştü. Çarpmanın etkisiyle yoldan çıkan hafif ticari araç tarlaya yuvarlandı. Kazada, her iki araçta bulunan 5 kişi yaralandı.



Kaza, Kızılcahamam'ın Akdoğan Köyü yakınlarında dün gece 24.00 sıralarında meydana geldi. Kızılcahamam'dan Ankara istikametine gitmekte olan ve sürücüsü belirlenemeyen 06 BG 6675 plakalı otomobil, aynı istikamete giden 06 AK 0885 plakalı hafif ticari araca arkadan çarpıp, refüje düştü. Çarpmanın etkisiyle sürücüsünün kontrolünden çıkan hafif ticari araç, yoldan çıkarak tarlaya yuvarlandı. Kazada, her iki araçta bulunan 5 kişi yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servis ekipleri tarafından Ankara'da çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.