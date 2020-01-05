Ankara Oto Sanatkarları Esnaf Odası üyeleri Kızılcahamam'da

05.01.2020 23:04 | Son Güncelleme: 05.01.2020 23:09

Ankara Oto Sanatkarları Esnaf Odası (AOSEO) tarafından geleneksel hale getirilen Birlik Beraberlik ve Eğitim Semineri, Kızılcahamam'da düzenlendi.



Ankara Oto Sanatkarları Esnaf Odası (AOSEO) tarafından geleneksel hale getirilen Birlik Beraberlik ve Eğitim semineri, 4-5 Ocak tarihlerinde Kızılcahamam'da düzenlendi. Seminere, Ankara Oto Sanatkarları Esnaf Odası Başkanı Mustafa Arslanoğlu ile yönetimi ve üyeler katıldı. Düzenlenen 2 günlük kampın birinci gününde çeşitli etkinlikler düzenlenirken, ikinci gününde ise üyelere eğitim seminerleri verilerek bilgilendirme yapıldı. Toplantı, Ankara Oto Sanatkarları Esnaf Odası Başkanı Mustafa Arslanoğlu'nun kapanış konuşması ile sona erdi. - ANKARA

Kaynak: İHA