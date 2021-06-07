ANKARA Ortaokul ve liselerde yüz yüze eğitim başladı

KORONAVİRÜSLE mücadelede bir süredir uzaktan eğitim gören ortaokul ve lise öğrencileri, kademeli normalleşmeyle bugün yüz yüze eğitime başladı.

KORONAVİRÜSLE mücadelede bir süredir uzaktan eğitim gören ortaokul ve lise öğrencileri, kademeli normalleşmeyle bugün yüz yüze eğitime başladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı kademeli normalleşme takvimi kapsamında, geçen hafta ilkokul öğrencilerinin yüz yüze eğitime başlamasının ardından bugün de ortaokul ve lise öğrencileri, okullarının yolunu tuttu. Bir süredir uzaktan eğitim gören öğrenciler, sınıflarda koronavirüs kapsamındaki tedbirlerine uyarak dersbaşı yaptı. Ankara'daki Cumhuriyet Fen Lisesi'nin bahçesinde sabah fiziksel mesafeye uyarak, sıraya giren öğrenciler, yine maske ve mesafe kurallarına göre sınıflarına girdi. GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR Ferhat EKİNCİ/ANKARA, (DHA)-

Kaynak: Demirören Haber Ajansı