Ankara Organize ekipleri, çetelere göz açtırmıyor

13.02.2020 14:04 | Son Güncelleme: 13.02.2020 14:04

Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, il genelinde kaçak silah temin eden çetelere yönelik düzenlenen operasyonda 12 zanlıyı göz altına aldı.



Ankara il Emniyet Müdürü Servet Yılmaz, il genelinde vatandaşlara rahatsızlık veren ve suç organizasyonu faaliyetinde bulunan çetelere yönelik mücadele edilmesi hususunda talimat verdi. Talimat sonucunda; Ankara Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü polisleri, tespit edilen suç örgütlerine yönelik, irili ufaklı tüm çetelere operasyon düzenlendi.



Yapılan operasyonlarda; Sincan ve Etimesgutta 7 şüpheli, Pursaklar ve Çubuk ilçelerinde 4 şüpheli, Kahramankazan ilçesinde 1 şüpheli olmak üzere 12 zanlı göz altına alınarak Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne götürüldü.



Pek çok silah ele geçirildi



Zanlıların evlerinde ve bulundukları yerlerde yapılan aramalarda 4 adet ruhsatsız tabanca, 4 adet yivli, 2 adet pompalı olmak üzere 6 adet av tüfeği, 3 adet kaleşnikof tüfek şarjörü ve bu silahlarda kullanılan çok sayıda fişek ele geçirildi. Ayrıca zanlıların üzerinde yapılan aramalarda da uyuşturucu madde bulundu. Zanlıların emniyet işlemlerinin ise sürdüğü öğrenildi. - ANKARA

Kaynak: İHA