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ANKARA 'Onaylanmamış ucuz tıbbi cihazların yarardan çok zararı olacaktır'

'Onaylanmamış ucuz tıbbi cihazların yarardan çok zararı olacaktır'GÖĞÜS Hastalıkları ve Tüberküloz Uzmanı Dr.

14.04.2020 10:07 | Son Güncelleme: 14.04.2020 10:07
ANKARA 'Onaylanmamış ucuz tıbbi cihazların yarardan çok zararı olacaktır'

'Onaylanmamış ucuz tıbbi cihazların yarardan çok zararı olacaktır'

GÖĞÜS Hastalıkları ve Tüberküloz Uzmanı Dr. Nihal Başay, ateş ölçer, tansiyon aleti, solunum cihazı gibi tıbbi malzemelerin mutlaka bakanlık tarafından onaylanmış olması gerektiğini, 'ucuz' diye alınan birçok cihazın yarardan çok zararı olacağını belirtti. Başay, "Özellikle kronik hastalığı olanlarda bu tür tıbbi malzemelerin yanlışlığı kanser yapma etkisine kadar gidebilir" dedi.

Çin'de ortaya çıkarak tüm dünyaya yayılan yeni tip koronavirüs (Covid-19) özellikle kronik rahatsızlığı olanları tehdit ediyor. Özellikle 60 yaşın üzerinde diyabet, kalp, yüksek tansiyon, kronik karaciğer, obezite, parkinson, KOAH, bronşit, astım, kronik akciğer ve böbrek rahatsızlığı olanlar, kendi aldıkları tıbbi cihazlar ile sağlık durumlarını kontrol ederek, hastalığa karşı önlem almaya çalışıyor. Ancak uzmanlar, uygun şartları taşımayan tıbbi cihaz kullanımı konusunda vatandaşları uyardı.

'YANLIŞ YÖNLENDİRDİĞİ İÇİN SONUÇLARI ZARARLI OLUR'

Medicana International Ankara Hastanesi Göğüs Hastalıkları ve Tüberküloz Uzmanı Dr. Nihal Başay, kronik hastalığı olan kişilerin kullandığı cihazların Sağlık Bakanlığı tarafından onaylanmamış ve denetimi yapılmamış ise sonuçların yanlış çıkma olasılığının yüksek olduğunu belirtti. Dr. Başay, "Örneğin, ateş ölçümünde, solunum testlerinde sonucun yanlış çıkması muhtemeldir. Ayrıca doğru üretilmeyen cihazlarda ve materyallerde yanlış kullanılan maddeler nedeniyle kullanan kişiye zararı olabilir. Örneğin, maske kullanıyorsunuz, ancak uygun imal edilmemiştir. Kişi korunduğunu zanneder; ama korunmaz ve hastalanabilir. Kişi şekerini ölçtüğünde onaylanmamış bir ürünse eğer, yanlış bilgi verecektir. Kişiyi yanlış yönlendirdiği için sonuçları daha zararlı olacaktır" dedi.

'KANSER HASTALIĞINA YOL AÇABİLİR'

Dr. Başay, sahte ateş ölçer, tansiyon aleti, solunum cihazı gibi tıbbi malzemelerin kullanımının enfeksiyon ve daha ileri derece kanser hastalığına yol açabileceğini kaydederek, şunları söyledi:

"Bu ürün ve cihazlar amacına uygun yapılmadığı için kişi yanlış ölçümler yapabilir. İçerisindeki kanserojen ürünler kullandığı materyale göre solunum yolu, cilt kanserleri gibi her tür hastalığı ortaya çıkarabilir. En yoğun kullanılan ürün maske ve piyasada çok fazla maske var. Sağlık Bakanlığı'nca onaylanmamış, hastanelerde ve eczanelerde verilmemiş ya da bakanlık tarafından dağıtılmamış maskeler dışında maskelerin kullanılmamasını öneriyorum. Lütfen bu tür materyalleri alırken, onaylanmış ya da doktorlarının yönlendirdiği yerlerden almalarını öneriyorum. Kronik hastalığı olan örneğin, kronik solunum yetmezliği olan hastaların kullandığı cihazlar var. Bu tür cihazları uygun yerlerden almadıkları zaman aldıkları oksijen miktarı yeterli olmayacaktır. Kronik hastalığının artması ile kullanılan tıbbi malzemelerin yanlışlığı kanser yapma etkisine kadar gidebilir."

Dr. Başay, hastalara cihaz önerirken, mutlaka bakanlık tarafından onaylanmış ve tıbbi malzeme satışı yapan yerlerden alınması gerektiğini söyledi. Dr. Başay, ucuz diye alınan birçok ürünün ve cihazın yararından daha çok zararı olacağını kaydetti.

'CE' BELGESİ OLMASI GEREKİYOR'

Medikalci Fatoş Alnıak da ateş ölçer, tansiyon aleti, solunum cihazı gibi tıbbi malzemelerin uluslararası geçerlilikte belgelendirme hizmetlerinin yer aldığı belgeye sahip olması gerektiğini vurguladı. Alnıak ise "Ürünlerin CE belgesi olması gerekiyor. Ürün Takip Sistemi (UTS) tıbbi cihaz kaydına sahip olan ürünlerin güvenilirliği yüksektir. Piyasada yaygın olan cihazlar ve markalar tercih edilmelidir. Bu ürünler sağlık sektörüne sahip olan eczane ve medikallerden olmalıdır. Bunların dışındaki yerlerde bu ürünlerin satışı olmaması gerekiyor. Örneğin, kulaktan ölçüm yapıyorsak, kulağın içine iyi oturduğundan emin olmamız gerekiyor. Temassız ateş ölçerlerde de ortamdaki oda sıcaklığının uygunluğu çok önemlidir. Temassız ateş ölçerler soğuktan ve sıcaktan etkilenen cihazlardır ve belli bir mesafeye sahip olması lazım. Bu da 1 ila 5 santim arasındadır. Uzaktan ölçümlerde daha doğru sonuçlar olmayacaktır" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

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