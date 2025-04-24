Ankara'yı 'Süper Hücre' vurdu. Bir anda gök gürültülü sağanak yağış bastırdı ve yollar göle döndü. Vatandaşlar, otobüs durakları ve kapalı alanlara sığınırken sürücüler de zor anlar yaşadı. Ankara okullar tatil mi 25 Nisan Cuma?

ANKARA OKULLAR TATİL Mİ?

Akşam saatlerine doğru başlayan ve zamanla etkisini artıran gök gürültülü sağanak yağıştan dolayı Batıkent'te zor anlar yaşayan vatandaşlar, otobüs durakları ve kapalı alanlara sığındı.

Sağanak sebebiyle yollarda su birikintileri oluştu. Belediye ekipleri, caddede suyun tahliye edilmesi için çalışma başlattı. Trafik ekipleri ise güzergah boyunca araç sürücülerini uyardı.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Meteoroloji verilerine göre, önümüzdeki 30 dakika içinde kentimize çok kuvvetli bir yağış hücresi giriş yapacaktır. Kuvvetli rüzgâr, fırtına, dolu ve sağanak yağmur geçişlerinin yaşanması beklenmektedir. Özellikle iş çıkış saatine denk gelen bu zaman diliminde vatandaşlarımız dikkatli olmalıdır. Ankara Büyükşehir Belediyesi ekiplerimiz teyakkuz halindedir." ifadesini kullandı.

Okulların tatil olup olmayacağı yönünde henüz resmi makamlardan açıklama gelmedi.

SÜPER HÜCRELİ FIRTINA BULUTLARI

Süper hücreli fırtınaların içinde rüzgârın hızı ve yönü yüksekliğe bağlı olarak değişir. Bunun sonucunda kuvvetli bir şekilde dönen, yukarı yönlü bir sıcak hava akımı oluşur. Bu yapılara mezosiklon adı verilir. Soğuk hava ise aşağı yönlü hava akımını meydana getirir.

Hortumlar genellikle mezosiklonların içinde oluşur. Ancak bu her mezosiklonun hortum oluşturacağı anlamına gelmez. Zaman zaman tehlikeli sonuçları olabilen bu fırtınalar hortumlara, golf topu büyüklüğünde dolu yağışlarına, aşağı yönlü hava patlamalarına ya da şiddetli yağmurlara neden olabilir. Süper hücreli fırtınalar genellikle birkaç saat içinde etkinliğini kaybeder.