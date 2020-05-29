Ankara'nın yüksek kesimlerine Mayıs ayında kar yağdı
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Ankara'nın yüksek kesimlerine Mayıs ayında kar yağdı

Ankara'nın yüksek kesimlerine Mayıs ayında kar yağdı Kar yağışı çevreyi beyaz bürüdü Kızılcahamam ilçesinde yüksek kesimlere kar yağdı Ankara'da etikli olan sağanak yağış ilin yüksek kesimlerinde kendini kar yağışı olarak gösterdi.

29.05.2020 10:53 | Son Güncelleme: 29.05.2020 10:57

Ankara'nın yüksek kesimlerine Mayıs ayında kar yağdı

Kar yağışı çevreyi beyaz bürüdü

Kızılcahamam ilçesinde yüksek kesimlere kar yağdı

ANKARA - Ankara'da etikli olan sağanak yağış ilin yüksek kesimlerinde kendini kar yağışı olarak gösterdi.

Ankara'da gece saatlerinde başlayan yağışlı hava Kızılcahamam ilçesinde kar yağışına döndü. Ankara-İstanbul yolu Akyarma geçidinde kar etkili oldu. Kar yağışı nedeniyle çevredeki ormanlar beyaza büründü.

Ankara'nın yüksek kesimlerine Mayıs ayında kar yağdı

Kaynak: İHA

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