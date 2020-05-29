Ankara'nın yüksek kesimlerine Mayıs ayında kar yağdı Ankara'nın yüksek kesimlerine Mayıs ayında kar yağdı Kar yağışı çevreyi beyaz bürüdü Kızılcahamam ilçesinde yüksek kesimlere kar yağdı Ankara'da etikli olan sağanak yağış ilin yüksek kesimlerinde kendini kar yağışı olarak gösterdi.

Ankara'nın yüksek kesimlerine Mayıs ayında kar yağdı Kar yağışı çevreyi beyaz bürüdü Kızılcahamam ilçesinde yüksek kesimlere kar yağdı ANKARA - Ankara'da etikli olan sağanak yağış ilin yüksek kesimlerinde kendini kar yağışı olarak gösterdi. Ankara'da gece saatlerinde başlayan yağışlı hava Kızılcahamam ilçesinde kar yağışına döndü. Ankara-İstanbul yolu Akyarma geçidinde kar etkili oldu. Kar yağışı nedeniyle çevredeki ormanlar beyaza büründü. Kaynak: İHA