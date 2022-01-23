Ankara'nın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oluyor

ANKARA (AA) - Başkentin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkisini sürdürüyor.

Kentte dün yüksek kesimlerde başlayan ve zamanla etkisini artıran kar, bazı bölgelerde yaşamı olumsuz etkiledi.

Kar yağışının yanı sıra soğuk ve rüzgarlı havanın etkisiyle oluşan buzlanma nedeniyle il genelinde dün geceden bu yana 200 civarında maddi hasarlı trafik kazası meydana geldi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyelerinin dünden bu yana sürdürdüğü kar küreme ve tuzlama çalışmalarının ardından ana arterlerde sorun yaşanmadı, ara sokaklarda ise buzlanmanın etkisiyle sürücülerin araçlarıyla ilerlemekte zorlandığı görüldü.

Öte yandan kar yağışından sonra beyaza bürünen Ankara'da kartpostallık görüntüler ortaya çıktı. Hafta sonu tatilini fırsat bilen çocuklar ise karla kaplı alanlarda aileleri ve arkadaşlarıyla eğlendi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü yetkilileri, Ankara'da kar yağışının birkaç gün daha etkili olmasının beklendiğini kaydetti.