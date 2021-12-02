Ankara'nın "Yeşil Şehir Eylem Planı" tanıtıldı

ANKARA (AA) - Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, "Başkentimiz, sürdürülebilir, çevresel sorunlara karşı dirençli, dayanıklı ve kapsayıcı bir şehir olması için 27 Ağustos 2020'de Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) Yeşil Şehirler Programı'nın bir parçası olmuştur." ifadesini kullandı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, "Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) Green Cities Programı" kapsamında hazırlanacak Ankara Yeşil Şehir Eylem Planı, ABB Konferans Salonu'nda tanıtıldı.

ABB Başkanı Yavaş, programda yaptığı konuşmada, Yeşil Şehir Eylem Planı'nın iklim değişikliği ve çevre sorunları ile mücadelede Başkent Ankara için bir dönüm noktası olduğunu belirtti.

"Kapımıza dayanan iklim değişikliğinin etkilerini günümüzde yaşamakla beraber gelecekte de önlemlerin alınmaması durumunda daha şiddetli bir şekilde yaşayacağız." görüşünü paylaşan Yavaş, ABB olarak, bu sorunun farkında olduklarını ve çalışmaları hızla sürdürdüklerini aktardı.

Yavaş, "Başkentimiz, Cumhuriyet döneminde inşa edilmiş modern bir şehir olarak model niteliğinde olması gerekliliği inancıyla, kentimizin sürdürülebilir, çevresel sorunlara karşı dirençli, dayanıklı ve kapsayıcı bir şehir olması için 27 Ağustos 2020'de EBRD'nin Yeşil Şehirler Programı'nın bir parçası olmuştur." açıklamasını yaptı.

Ankara'da iklim, su, hava, toprak ve iklim değişikliği sorunlarını yakından takip ettiklerini belirten Yavaş, hazırlanacak eylem planında ayrıca yerel çevrenin kalitesini ve kentin dayanıklılığını artırmak için su, enerji, atık, altyapı, ulaşım sistemi, binalar ve yeşil alanlar gibi konu başlıklarında değişiklik yapmaya yönelik projelerin ve politika eylemlerinin değerlendirileceğini kaydetti.

Programa katılan EBRD Türkiye Başkanı Arvid Tuerkner ise Ankara'nın, "Green Cities Programı"na katılan Türkiye'deki ikinci şehir olduğunu bildirdi.

Katılımcılarından Taiwan Business yetkilisi Volkan Chih-yang Huang ise iklim şartlarının değişmesiyle yerel yönetimlerle her türlü iş birliğinin önemine dikkati çekerek, "EBRD'nin Yeşil Şehir Eylem Planı'nı destekleyen Ankara Büyükşehir Belediyesi ile ortaklaşa çalışmaktan çok memnuniyet duyuyoruz." ifadesini kullandı.

Konuşmaların ardından ARUP Türkiye Planlama ve Kentsel Tasarım Lideri Sertaç Erten, iki yıl sürecek eylem planına ilişkin sunum yaptı. Sunumda, Yeşil Şehir Eylem Planı'nın hazırlanma süreci, planının benimsenmesi ve geliştirilmesi süreçleri anlatıldı.

Toplantının sonunda EBRD Türkiye Başkanı Arvid Tuerkner, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a, EGO Otobüs Projesi nedeniyle "En İyi Ulaşım Projesi" ödülünü verdi.

AA / Ali Kemal Akan - Son Dakika Haberleri

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