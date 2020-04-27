Ankara'nın yeşil alanları 24 milyon çiçekle buluşuyor
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Ankara'nın yeşil alanları 24 milyon çiçekle buluşuyor

Ankara Büyükşehir Belediyesi, yaz aylarında yeşil alanlara dikilmesi planlanan 24 milyon çiçeği cadde, bulvar, park ve refüjlerle buluşturmaya başladı.

27.04.2020 11:22 | Son Güncelleme: 27.04.2020 11:22
Ankara'nın yeşil alanları 24 milyon çiçekle buluşuyor

Ankara Büyükşehir Belediyesi, yaz aylarında yeşil alanlara dikilmesi planlanan 24 milyon çiçeği cadde, bulvar, park ve refüjlerle buluşturmaya başladı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, yerli üreticilerden alınan sardunya, petunya, kadife ve begonyadan oluşan çiçeklerin dikimine başlandığı belirtildi.

Açıklamada konuya ilişkin değerlendirmelerine yer verilen ANFA Genel Müdürü Nevzat Uslucan, çiçek ekiminin mayıs ortalarına doğru tamamlanmasının planladığını bildirdi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını bitince Ankaralıları şehirde çiçeklerle karşılayacaklarını ifade eden Uslucan, şunları kaydetti:

"Başkanımız Sayın Mansur Yavaş, 2020 yılında 12 milyon yaz ayları için, 12 milyon da kış ayları için olmak üzere yeşil alanlar, park ve bahçeler ile refüjlerin çiçeklendirilmesi talimatı verdi. Başkentin 150 bin metrekare alanında çiçek ekimi yapacağız. Koronavirüs salgını bitince Başkentlileri çiçeklerle karşılamış olacağız."

Dikimi yapılan çiçeklerin yerli üreticilerden alındığını ve çiftçilere desteklerinin süreceğini vurulayan Nevzat Ulucan, "Çiçekler, Ankaralı üreticilerin yetiştirdiği bitkiler. Satışları düşen üreticilere böylece destek oluyoruz. Önümüzdeki yıllarda da kırsaldaki çiftçilerimize üretimlerini artırmaları için destek olacağız." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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