Ankara'nın yeni tabelalarını başkentliler seçti
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Ankara'nın yeni tabelalarını başkentliler seçti

Ankara'nın yeni tabelalarını başkentliler seçti
Anadolu Ajansı / Ayşe Şensoy Boztepe - Haberler | Güncel

Ankara Büyükşehir Belediyesinin, yeni cadde ve sokak tabela tasarımları için düzenlediği ankette başkentliler seçimini, kırmızı renkli tabela tasarımından yana yaptı.

Ankara Büyükşehir Belediyesinin, yeni cadde ve sokak tabela tasarımları için düzenlediği ankette başkentliler seçimini, kırmızı renkli tabela tasarımından yana yaptı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Belediyenin, Ankara'ya kurumsal kimlik kazandırmak amacıyla Zabıta Daire Başkanlığı koordinesinde ve Ankara Kent Konseyi bünyesinde oluşturduğu çalışma grubunun hazırladığı "Bir Ankara Projesi: Sokaktaki Ankara" projesinin aşaması olan tabela anketi sonuçlandı.

Jürinin daha önce yarışmada ilk üçe kalan tasarımları belirlediği anket sonucunda Ankaralılar, sokak tabelalarına kendileri karar verdi.

Başkent Mobil uygulamasında yer alan "söz hakkı" modülü üzerinden oylamaya sunulan ankette, kırmızı üzerine beyaz yazılı ve siyah şeritli "Tasarım A" 7 bin 785 oy ile birinci gelirken, 5 bin 672 oy ile "Tasarım C" ikinci, 4 bin 148 oy ile de "Tasarım B" üçüncü olarak sıralamada yerini aldı.

Sokaktaki Ankara Projesi, Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen bütün çalışmalarda katılımcı anlayışla projelere imza atmayı sürdürecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ayşe Şensoy Boztepe

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