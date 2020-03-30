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Devlet Su İşleri, Gerede, Ankara, Ekonomi

Ankara'nın yeni sulama projelerinde geri sayım

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü, Ankara'da 5 sulama ve 4 taşkın koruma tesisi ile 8 barajın inşaatını sürdürüyor.

30.03.2020 10:12 | Son Güncelleme: 30.03.2020 10:12
Ankara'nın yeni sulama projelerinde geri sayım

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü, Ankara'da 5 sulama ve 4 taşkın koruma tesisi ile 8 barajın inşaatını sürdürüyor.

DSİ'den yapılan açıklamaya göre, kurum, Ankara'ya yaptığı yatırımlarla, tarım topraklarını suyla buluşturmaya, vatandaşa içme ve kullanma suyu temin etmeye, derelerdeki taşkın riskini azaltmaya devam ediyor.

Ankara'da son dönemde yapılan su yapılarının artması, bölgedeki tarımsal faaliyetlerin gelişmesine de katkı sağlıyor. Son 17 yılda tamamlanan 30 sulama tesisi sayesinde 161 bin 845 dekar arazi sulamaya açılırken, çiftçilere yıllık 94 milyon lira zirai gelir artışı sağlandı. 5 sulama tesisinin inşaatına bu yıl devam edilirken, şehre 46 sulama tesisinin daha yapılması planlanıyor.

Ankara'da 25 baraj ve 10 gölet tamamlanırken, 8 barajın (Bala Evciler, Bala Süleymanlı, Haymana Sırçasaray, Kahramankazan Tekkeköy, Kalecik Yalım, Kızılcahamam Bağören, Nallıhan Çalıcaalan ve Nallıhan Uluhan barajları) inşaat çalışmaları sürüyor.

Türkiye'nin en uzun içme suyu tüneli Ankara İçme Suyu 2. Merhale Gerede Sistemi Projesi de tamamlandı. Ankara'nın 2050 yılına kadar içme suyu problemini çözecek Gerede Projesi kapsamında Gerede Tüneli'nin tamamı hizmete sunuldu. Projeyle Gerede Havzası'ndan yıllık 226 milyon metreküp su Ankara'ya aktarılacak.

Ankara'da bugüne kadar 3 içme suyu tesisi tamamlandı. Bu tesislerle Ankara şehir merkezine yıllık toplam 226 milyon metreküp içme suyu temin ediliyor.

Kente 17 yılda 76 dere ıslah tesisi de yapılırken, Ankara şehir merkezi ve 114 meskun mahal, 1200 dekar arazi taşkınlardan korundu. 4 taşkın koruma tesisinin yapımı ise sürüyor.

Kaynak: AA

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