Ankara'nın Ulus semtindeki Posta Caddesi'nin yenilenmesine ilişkin ATO'da toplantı yapıldı

ULUS, BARTIN (AA) - Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, başkentin en işlek semtlerinden Ulus'taki Posta Caddesi'nin yenilenmesinin bölgedeki işletmeler için olumlu sonuçlar doğuracağını belirterek, "İyileştirme çalışmalarıyla birlikte burada da yerli ve yabancı Turist sayısında artış olacak." ifadelerini kullandı.

ATO'dan yapılan açıklamaya göre, Tarihi Ulus Kent Meydanı, civarındaki cadde ve sokaklarla birlikte yenileniyor.

Bu kapsamda, Ankara Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde, Cumhuriyet tarihinin ilk iş merkezlerinden Posta Caddesi için yapılacak çalışmalar ATO'nun ev sahipliğindeki toplantıyla ele alındı. Toplantıya, Baran'ın yanı sıra ATO Başkan Yardımcısı ve Ankara Kent Konseyi Başkanı Halil İbrahim Yılmaz, Ankara Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Tabiat Varlıkları Daire Başkanı Bekir Ödemiş ile ATO'nun Posta Caddesi'nde bulunan üyeleri katıldı.

Baran, toplantıda yaptığı konuşmada, projenin önemine dikkati çekerek, sokak sağlıklılaştırma projelerinin Ankara için kıymetli olduğunu bildirdi.

Posta Caddesi'nin Ankara'nın en önemli caddelerinden biri olduğuna işaret eden Baran, çalışmanın ticaret ve turizmi canlandıracağını vurguladı.

Baran, Posta Caddesi'nin, Ulus'un merkezi bölgesinde ve birçok caddenin de ortasında bulunduğunu hatırlatarak, "Sobacılar Çarşısı'na, Modern Çarşı'ya veya Ankara Balık ve Sebze-Meyve Hali'ne gitmek için önce Posta Caddesi'ni arşınlamanız gerekiyor. Pek çok esnafın ekmek teknesini barındıran Posta Caddesi, her bir yanı tarihle donanmış kıymetli bir yer." değerlendirmesinde bulundu.

Posta Caddesi'nin yenilenmesinin Ulus'taki işletmeler için olumlu sonuçlar doğuracağını belirten Baran, şunları kaydetti:

"Tarihi kent meydanları turizm için cazibeli alanlar. İyileştirme çalışmalarıyla birlikte burada da yerli ve yabancı turist sayısında artış olacak. Posta Caddesi'nin yenilenme çalışmasının ardından artan farkındalıkla hem esnaf rahat bir nefes alacak hem de ekonomik açıdan fayda sağlayacak."

Ankara Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Ankara Kent Konseyi Başkanı Halil İbrahim Yılmaz da Posta Caddesi için yapılan çalışmada kentin her kesimine kulak veren bir ortak akıl iradesi ortaya koyma gayretinde olunduğunu bildirdi.