Ankara'nın toptancı ve balık hali yenileniyor
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Ankara'nın toptancı ve balık hali yenileniyor

Ankara'nın toptancı ve balık hali yenileniyor
Anadolu Ajansı / Cankut Taşdan - Haberler | Güncel

Ankara Büyükşehir Belediyesince (ABB) Başkent Toptancı Hali ve içerisinde bulunan balık halinin yenilenerek kapasitesinin artırılacağı bildirildi.

Ankara Büyükşehir Belediyesince (ABB) Başkent Toptancı Hali ve içerisinde bulunan balık halinin yenilenerek kapasitesinin artırılacağı bildirildi.

ABB'den yapılan açıklamaya göre, başkentin yaş sebze, meyve ve balık ihtiyacını karşılayan Ankara Toptancı Hali'nin yıpranan bölümleri yenilenerek yıllık 5 bin ton balık kapasitesi bulunan balık halinin kapasitesi 3 katına, meyve sebze halinin kapasitesi ise 2 katına çıkarılacak.

Balık haline 14 dükkan ve soğuk hava deposu eklenmesi planlanırken, vatandaşların alışveriş yapabileceği satış alanları da ayrıca düzenlenecek.

Fen İşleri Daire Başkanlığı ile İşletme ve İştirakler Daire Başkanlığınca yürütülen çalışmaların bu yıl içinde tamamlanması hedefleniyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İşletme ve İştirakler Daire Başkanı Murat Sarıarslan, yenileme kapsamında, hale giriş ve çıkışların tek noktadan sağlanacağını, otopark alanlarının düzenleneceğini, kanalizasyon sistemlerinin iyileştirileceğini, peron işlerinin yeniden yapılandırılacağını ve modern güneş enerji sistemli çatı değişimlerinin yapılacağını bildirdi.

Sarıarslan, "Tüm çalışmalarımız bittiğinde Toptancı Hali mevcut konumunda uzun yıllar kalmaya, yaş meyve, sebze ve balık ihtiyacını en kaliteli şekilde karşılamaya devam edecek" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cankut Taşdan

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