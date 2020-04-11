Ankara'nın şehir şebeke suyu analiz raporları açıklandı
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Ankara, ASKİ, Güncel

Ankara'nın şehir şebeke suyu analiz raporları açıklandı

Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Genel Müdürlüğü, Ankara'nın şehir şebeke suyu analiz raporlarını açıkladı.

11.04.2020 11:14 | Son Güncelleme: 11.04.2020 11:14
Ankara'nın şehir şebeke suyu analiz raporları açıklandı

Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Genel Müdürlüğü, Ankara'nın şehir şebeke suyu analiz raporlarını açıkladı.

ASKİ Genel Müdürü Erdoğan Öztürk, yaptığı yazılı açıklamada mart ayında yapılan şehir şebeke suyu analiz raporuna ilişkin bilgi verdi.

Ankaralıların musluklarından akan suyu güvenle tüketebileceklerini belirten Öztürk, İvedik Tesisi yerleşkesinde yer alan Su Kalite Merkezinde 37 uzman personel ile Başkentin suyunu sürekli kontrol altında tuttuklarını, laboratuvarda son teknolojiyle donatılan cihazlarla hizmet verdiklerini kaydetti.

Öztürk, temiz su, atık su ve bakteriyoloji olmak üzere 3 üniteden oluşan laboratuvarda 26 atık su arıtma tesisinden gelen numuneleri inceleyerek raporladıklarını vurguladı, 1112 farklı noktadan yılda yaklaşık 25 bin numune alarak analiz yaptıklarını ifade etti.

Başkentin suyunun Dünya Sağlık Örgütü (WHO) ve Avrupa Birliğinin (AB) standart değerleri ile Sağlık Bakanlığının İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkındaki Yönetmeliği'nde belirtilen kriterlere göre analiz edildiğine dikkati çeken Öztürk, şunları kaydetti:

"Şehir şebeke suyu tüm bu standartlara göre güvenli şekilde tüketilebilir özelliktedir. Yapılan analizler sonucunda ilgili değerlerin hem uluslararası hem de Bakanlığımızın çıkardığı yönetmelikteki sınır değerlerin altında olduğunu görüyoruz. Yani Ankara'nın suyu gönül rahatlığıyla içilebilir. Şeffaflık ilkesi gereğince su analiz sonuçlarını, ASKİ web sitesinde düzenli olarak açıklıyoruz."

Öztürk, Ankaralılara şehir şebeke suyunu sağlıklı şekilde tüketebilmeleri için su depolarının bakımlarını periyodik olarak yaptırmalarını ve apartman içindeki eski tesisatları yenilemelerini önerdi.

Kaynak: AA

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