Ankara'nın saklı cenneti Çayırhan Gölü misafirlerini bekliyor
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Ankara'nın saklı cenneti Çayırhan Gölü misafirlerini bekliyor

İhlas Haber Ajansı / Ali Nargüner - Haberler | Güncel

Ankara'nın saklı cenneti Çayırhan Gölü misafirlerini bekliyor Ankara'nın Nallıhan ilçesinde bulunan ve sağladığı olanaklar ile ziyaretçileri kendine hayran bırakan Çayırhan Gölü yeni misafirlerini bekliyor.

Ankara'nın saklı cenneti Çayırhan Gölü misafirlerini bekliyor

ANKARA - Ankara'nın Nallıhan ilçesinde bulunan ve sağladığı olanaklar ile ziyaretçileri kendine hayran bırakan Çayırhan Gölü yeni misafirlerini bekliyor.

Nallıhan'daki Çayırhan Gölü, Ankara sınırlarındaki en büyük alana sahip göle ev sahipliği yapmanın yanı sıra sağladığı imkanlar ile de dikkat çekiyor. Yürüyüş yolları, doğa kampları, trekking, antik kent gibi pek çok faaliyet imkanını içerisinde bulunduran Çayırhan Gölü, ziyaretçilerini kendisine hayran bırakıyor. Göl kenarında yer alan Juliopolis Antik Kenti Nekropolü ile 'tarihe tanıklık eden şehir' olarak kendisine yer bulan bölgede farklı tiplerde 435 adet mezar, Frig, Roma ve Bizans döneminden izler taşıyan nekropoller de tarih severlerde büyük heyecan uyandırıyor. 80'den fazla aile ise kayıklar ile Çayırhan'da tutulan sazan balıklarını yurtdışına ihraç ederek geçimini sağlıyor. Kamp tutkunlarının ise gözdesi olan göl, yeni misafirlerini bekliyor.

Ankara'nın saklı cenneti Çayırhan Gölü misafirlerini bekliyor
Ankara'nın saklı cenneti Çayırhan Gölü misafirlerini bekliyor
Ankara'nın saklı cenneti Çayırhan Gölü misafirlerini bekliyor
Ankara'nın saklı cenneti Çayırhan Gölü misafirlerini bekliyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ali Nargüner

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