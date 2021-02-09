Ankara'nın "sakin şehri" Güdül, tarihi güzellikleri ile ziyaretçilerin ilgisini çekiyor
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Ankara'nın "sakin şehri" Güdül, tarihi güzellikleri ile ziyaretçilerin ilgisini çekiyor

09.02.2021 16:51 | Son Güncelleme: 09.02.2021 16:54
Ankara'nın

Ankara'nın "sakin şehir" ünvanına sahip ilçesi Güdül, mimarisi, tarihi ve doğal güzellikleri ile ilgi çekiyor.

Ankara'nın "sakin şehir" ünvanına sahip ilçesi Güdül, mimarisi, tarihi ve doğal güzellikleri ile ilgi çekiyor.

Güdül Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın, AA muhabirine, huzurun hakim olduğu ilçenin Ankara'nın ilk sakin şehri olduğunu söyledi.

Güdül'ün doğası, mimarisi, kültürü ve tarihi ile dikkati çektiğini belirten Yalçın, Kirmir Çayı çevresinde bulunan mağaraların M.Ö. 8. Yüzyıl'a dayandığını kaydetti.

İlçede Nekropol alanları ile Sorgun Göleti yakınlarındaki tarihi ören yerinin en fazla ziyaret edilen alanlardan olduğuna işaret eden Yalçın, "Güdül birçok medeniyete ev sahipliği yapmış bir kent. Çok sayıda medeniyetin ayak izlerini burada görülüyor. Herkesi sessiz ve sakin ilçemizi görmeye herkesi davet ediyoruz. " dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yaşar Tonbak

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