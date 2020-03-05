Ankara'nın Nallıhan ilçesinde 19 gündür haber alınamayan kadın için arama çalışmaları sürüyor
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Ankara'nın Nallıhan ilçesinde 19 gündür haber alınamayan kadın için arama çalışmaları sürüyor

Ankara'nın Nallıhan ilçesinde 16 Şubat'tan bu yana kendisinden haber alınamayan Fatma Uykun'u (61) arama çalışmaları sürüyor.

05.03.2020 15:38 | Son Güncelleme: 05.03.2020 15:39
Ankara'nın Nallıhan ilçesinde 19 gündür haber alınamayan kadın için arama çalışmaları sürüyor

'nın ilçesinde 16 Şubat'tan bu yana kendisinden alınamayan Fatma Uykun'u (61) arama çalışmaları sürüyor.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Mahallesi'nde yaşayan Fatma Uykun, 16 Şubat'ta evine dönmeyince yakınları jandarmaya giderek, kayıp başvurusunda bulundu.

Jandarma, AKUT ve AFAD ekipleri, bölgede drone ve özel eğitimli köpekler ile geniş çaplı bir arama gerçekleştirdi ancak sonuç alınamadı.

Bugüne kadar gönüllü arama kurtarma ekiplerinin de katılımıyla devam eden çalışmalarda, 12 kilometre genişliğindeki alandaki kuyu, çukur, menfez altları gibi yerler tarandı.

Fatma Uykun'u arama çalışmalarına bugün Jandarma Sualtı Arama Kurtarma (SAK) timleri de destek verdi. Ekipler, Eymir Mahallesi'nin üst kısmında bulunan sulama göletinde arama çalışması yaptı.

Henüz bulunamayan Uykun'a ulaşılabilmesi için tüm imkanların seferber edildiği bildirildi.

Kaynak: AA


Haber Videosu

: Ankara'nın Nallıhan ilçesinde 19 gündür haber alınamayan kadın için arama çalışmaları sürüyor
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