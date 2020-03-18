Ankara'nın meydanlarında 'koronavirüs' etkisi ANKARA'da, koronavirüs vakalarının tespit edilmesi ardından, kentin önemli meydanları olan Kızılay ve Ulus'ta yoğunluğun yarı yarıya düştüğü görüldü.

ANKARA'da, koronavirüs vakalarının tespit edilmesi ardından, kentin önemli meydanları olan Kızılay ve Ulus'ta yoğunluğun yarı yarıya düştüğü görüldü.

Çin'de ortaya çıkan ve Türkiye'ye de sıçrayan koronavirüs vakaları sonrası, uzmanlar virüsün yayılmaması için kalabalık ortamlardan kaçınılması uyarısında bulundu. Bu uyarılar sonrası vatandaşlar Başkent'te özellikle toplu taşıma araçları başta olmak üzere, kalabalık ortamlardan uzak kalmaya başladı. Başkentin en kalabalık meydanlarından olan Kızılay ve Ulus'ta, insan sayısında azalma olduğu görüldü. Her iki meydanda, geçmiş aylara göre insan sayısı gözle görülür oranda düştü. Ayrıca, kentin en işlek caddelerinde trafikteki araç sayısının azaldığı görüldü. Kızılay'da yaklaşık 20 yıldır esnaflık yapan Erdal Gümüş, son günlerde sokaklarda, meydanlarda kalabalıkların büyük oranda azaldığını söyledi.

Kaynak: DHA