Ankara'nın martıları | "Arkadaşımız gibiler, camianın içindeler"

ANKARA (DailyMotion.com) - En yakın denize yaklaşık 270 kilometre mesafede olmasına rağmen Ankara Balık Hali martıların akınına uğruyor! Denizle özdeşleşen martıları bozkırın ortasında görmek ise başkentlileri oldukça şaşırtıyor. Bazıları onların balık kamyonlarına saklanarak geldiğini bazıları da içgüdüsel olarak balığın izini sürdüğünü düşünüyor.

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