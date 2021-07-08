Ankara'nın kuzey ve doğu kesimlerinde kuvvetli yağış bekleniyor
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Ankara'nın kuzey ve doğu kesimlerinde kuvvetli yağış bekleniyor

Ankara'nın kuzey ve doğu kesimlerinde kuvvetli yağış bekleniyor
Anadolu Ajansı / Zeynep Çetinkaya - Haberler | Güncel

Ankara'nın kuzey ve doğu kesimlerinde akşam saatlerine kadar aralıklı ve yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak öngörülüyor.

Ankara'nın kuzey ve doğu kesimlerinde akşam saatlerine kadar aralıklı ve yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak öngörülüyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bugün akşam saatlerine kadar Ankara'nın kuzey ve doğu kesimlerinde aralıklı ve yerel olarak kuvvetli ve gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor.

Meydana gelebilecek sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zeynep Çetinkaya

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