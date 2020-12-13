'Ankara'nın kuşları da...'

Doğal tatlısu gölleri, baraj gölleri, sazlıklar, ormanlar, kayalıklar, stepler, hatta Tuz Gölü'nün bir kısmı... Başkentimiz tüm bunlarla kuşlara çok farklı yaşam ortamları sunuyor.

Doğal tatlısu gölleri, baraj gölleri, sazlıklar, ormanlar, kayalıklar, stepler, hatta Tuz Gölü'nün bir kısmı... Başkentimiz tüm bunlarla kuşlara çok farklı yaşam ortamları sunuyor. Simurg Kuş Yuvası Derneği ve Ankara Kuş Gözlem Topluluğu kurucu üyesi Cem Orkun Kıraç, soğukların başlaması ve kar yağışıyla birlikte birçok yeni türün de şehre indiğine dikkat çekiyor ve "Bugünlerde şehrin parklarında ve çevresinde birçok kuş türünü görüp seslerini dinlemek mümkün" diyor.

DANS EDEN BULUT

Sığırcık: Havalar soğumaya başladığında onların da Ankara semalarındaki dansı başlıyor. Bazen şehir içindeki bir ağaçta toplansalar da onların sürüler halinde bir araya geldikleri asıl yer gökyüzü. Akşama doğru binlercesini hatta on binlercesini bir arada hareket ediyorken görmek mümkün.

SERÇELERİN EN TOMBİŞİ

Ağaç serçesi: Bildiğimiz serçeden biraz daha farklı olarak hem azıcık daha tombul hem de beyaz yanaklarında belirgin siyah benleri var. Bugünlerde Ankara'daki her çalılık ve ağaçlık alan onun arzı endam ettiği yerler.

YERİNDE DURMAYAN YARAMAZ

Çalıkuşu: Kozalaklı ağaçlar ve bodur çalılar çalıkuşunun en çok sevdiği yerler. Onu görmek zor değil çünkü zaten yerinde duramayan kıpır kıpır bir kuş. Ankara'nın yeşilliği bol parkları ve üniversite kampüsleri bugünlerin ideal gözlem noktaları.

ANKARA'NIN TÜM SULAK ALANLARINDA

Bıyıklı baştankara: Ankara sınırları içinde bu türü Kazan'da, Mogan Gölü'nde ve Eymir Gölü'nde görmek mümkün. Rengi soluk turuncu-kirli sarı, kuyruğunun kenarları beyaz olan bıyıklı baştankaranın adından da anlaşılacağı üzere sarkık duran siyah bıyıkları var. Onları sazlar arasında zıplarken görebilirsiniz.

TÜRÜNÜN EN BÜYÜĞÜ

Büyük ağaçkakan: Adından da anlaşılacağı gibi ağaçkakanların en büyüğü… İlk bakışta kargayla karıştırılsa da sivri kuyruğu ve kafa yapısıyla kolayca ayırt edilebilir. Onları havaların soğuduğu bugünlerde uzun, yetişkin gövdeli, ibreli ağaçlarda görmek mümkün.

ŞİMDİ ŞEHRE İNME VAKTİ

Dağ kuyruksallayanı: İsmindeki dağa bakmayın, kışın o da şehirlere inenlerden… Sırtı zeytin yeşili, ensesiyle boynunun arkası külrengi, gözünün üzerindeki çizgiyle çenesi beyaz, başı, boynunun yanları ve karnı kükürt sarısı, kanatları kahvemsi siyah bu kuşu görmek için sulak alanların etrafına bakmanız gerekiyor.

KAR YAĞDIĞINDA AÇIKLIĞA BAKIN

Tarla ardıcı: Tarlalar, açık alanlar, çalılıklar, ormanlar ve parklarda görülür. Özellikle kar yağdığı zaman kar örtüsünün olmadığı açık alanlara bakmak onu görmek için yeterli. Ankara'nın bütün parklarında onlarla karşılaşabilirsiniz.

KISA KISA...

Bir zamanlar çoktular, artık neredeyse yoklar

Krefeld Entomoloji Topluluğu'nun Almanya'nın farklı doğa rezervlerinde yaptığı araştırmanın sonuçlarına göre, aralarında arı ve kelebeklerin de bulunduğu Almanya'nın uçan böcek nüfusu son 25 yılda yüzde 75 oranında azaldı. Uçan böcekler hem polen taşıyıcı hem de besin zincirinin bir parçası olarak dünya ekosisteminde kritik öneme sahip. Öte yandan, uçan böceklerin sayısının azalması, bu böceklerle beslenen kuşlar ve diğer hayvan türlerini de etkileyerek besin zincirinde bir domino etkisi yaratabilir. Çalışmada, iklim değişikliğinin ve tarım uygulamalarıyla böcek ilaçlarının bu yok oluşun temel nedenleri olduğu belirtiliyor.

26 büyük ovaya koruma

Cumhurbaşkanlığı, ovaları koruma altına aldı. 'Bazı Ovaların Büyük Ova Koruma Alanı Olarak Belirlenmesi Hakkında Cumhurbaşkanı Kararı', Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre tarımsal üretim potansiyeli yüksek, erozyon, kirlenme, amaç dışı veya yanlış kullanımlar gibi çeşitli nedenlerle toprak kaybı ve arazi bozulmalarının hızlı geliştiği ovalar, 'büyük ova koruma alanı' olarak belirlendi.

Kaynak: Hürriyet