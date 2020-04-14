Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde çıkan yangında 6 ev ve samanlık hasar gördü
Başkentin Kızılcahamam ilçesinde çıkan yangında 6 ev ve samanlık zarar gördü.
14.04.2020 15:42 | Son Güncelleme: 14.04.2020 15:48
Başkentin Kızılcahamam ilçesinde çıkan yangında 6 ev ve samanlık zarar gördü.
Kızılcahamam'ın Alören Mahallesi'nde yangın ihbarı alan itfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi.
Çok sayıda itfaiye ekibinin müdahale ettiği yangın, uzun uğraşlar sonucunda söndürüldü.
Yangında 6 ev ve samanlık hasar gördü.
Olay yerine gelen Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar da incelemelerde bulundu.
Kaynak: AA