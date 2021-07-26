Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde 31 Ekim 2020 tarihinde maktüle G. A.'ın termal otelin 5.katında bulunan odanın balkonundan aşağıya düşmesi sonucu...
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Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde 31 Ekim 2020 tarihinde maktüle G. A.'ın termal otelin 5.katında bulunan odanın balkonundan aşağıya düşmesi sonucu...

Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde 31 Ekim 2020 tarihinde maktüle G. A.'ın termal otelin 5.katında bulunan odanın balkonundan aşağıya düşmesi sonucu...
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde 31 Ekim 2020 tarihinde maktüle G. A.'ın termal otelin 5.katında bulunan odanın balkonundan aşağıya düşmesi sonucu ölümüyle sonuçlanan olay ile ilgili soruşturma Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığınca tamamlandı.

Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde 31 Ekim 2020 tarihinde maktüle G. A.'ın termal otelin 5.katında bulunan odanın balkonundan aşağıya düşmesi sonucu ölümüyle sonuçlanan olay ile ilgili soruşturma Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığınca tamamlandı. Şüpheliler R D., M. E. D., M. D, E. E., H. E. G. hakkında iştirak halinde gerçekleştirdikleri "kişiyi hurriyetinden yoksun kılma, çocuğun nitelikli cinsel istismarı ve kasten öldürme" suçlarından cezalandırılmaları talebiyle Ankara Batı 2. Ağır Ceza Mahkemesine hitaben düzenlenen iddianame Mahkeme tarafından kabul edildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde 31 Ekim 2020 tarihinde maktüle G. A.'ın termal otelin 5.katında bulunan odanın balkonundan aşağıya düşmesi sonucu... - Haberler
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