Kadın Sürücü Kaldırımdaki Yayalara Çarptı: 1 Ölü, 6 Yaralı

Kadın Sürücü Kaldırımdaki Yayalara Çarptı: 1 Ölü, 6 Yaralı

Ankara'da kadın sürücü, direksiyon hakimiyetini kaybedince kaldırımdaki yayalara çarptı. Olayda 1 kişi hayatını kaybetti, 2'si ağır olmak üzere 6 kişi de yaralandı.

Ankara'nın Keçiören ilçesinde bir kadın sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybederek kaldırımdaki yayalara çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2'si ağır olmak üzere 6 kişi de yaralandı.

OLAY YERİNE ÇOK SAYIDA SAĞLIK EKİBİ SEVK EDİLDİ

Olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edilirken yaralıların hastaneye kaldırıldığı belirtildi. Polis olay yerinde güvenlik önlemleri aldı bölgede incelemeler devam ediyor.

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Google+ SayfasıPaylaş
YORUMLAR (11)

  • HAKKI DAYI:
    kadınlar çiçek gibidir,,soldurulmamalı,,küstürülmemeli,onlarla gayet güzel geçinilmelidir..kadınlar zor ve pis işlerde çalıştırılmamalıdır.
    Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
  • NİSA:
    O kadar erkek şoförler her gün kaza yapıyor kimse sesini çıkarmıyor. Kadın şoför kaza yapınca herkes veryansın yapmış. Kadını hizmetçi olarak gören örümcek kafalılar. O dediğiniz işleri birazda siz yapın.
    Cevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır
    ALAYINA GİDER: Kadın erkeğinin kölesidir..
    1 Yayından Kaldır
  • HAKAN:
    KADINLAR ARABA KULLANMAMALI DEMİYECEĞİM AMA ARABANIN İÇİNDE GÖZÜKMÜYORLAR KARDEŞİM BOYDAN DOLAYI BİRDE DİREKSİYONA YAPIŞIYORLAR SAĞ SOLA BAKMIYORLAR KUSURA BAKMASIN TELAŞLAR ..
    Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
  • ODUN ADAM:
    Kadınlardan annelik görevini,.alışverişleri ev işlerini vs yapsalar aileler daha mutlu olurlar.çalışan kadınların burnu hep kocaman oluyor,evde huzursuzluk çıkarıyorlar.
    Cevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır
Tüm 11 yorumu okumak için tıklayın
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.