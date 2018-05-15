Kadın Sürücü Kaldırımdaki Yayalara Çarptı: 1 Ölü, 6 Yaralı

Ankara'nın Keçiören ilçesinde bir kadın sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybederek kaldırımdaki yayalara çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2'si ağır olmak üzere 6 kişi de yaralandı.

OLAY YERİNE ÇOK SAYIDA SAĞLIK EKİBİ SEVK EDİLDİ

Olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edilirken yaralıların hastaneye kaldırıldığı belirtildi. Polis olay yerinde güvenlik önlemleri aldı bölgede incelemeler devam ediyor.