Ankara'nın Kalecik ilçesinde eski Ankara evleri inşa edilecek
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Ankara'nın Kalecik ilçesinde eski Ankara evleri inşa edilecek

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum Ankara'nın Kalecik ilçesinde, kentsel dönüşüm projesi kapsamında 12 hektarlık alana eski Ankara evlerinin yapılacağını bildirdi.

Ankara'nın Kalecik ilçesinde eski Ankara evleri inşa edilecek
10.07.2020 12:09 | Son Güncelleme: 10.07.2020 12:12

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum Ankara'nın Kalecik ilçesinde, kentsel dönüşüm projesi kapsamında 12 hektarlık alana eski Ankara evlerinin yapılacağını bildirdi.

Bakan Kurum, Kalecik Belediye Başkanlığını ziyaret ederek ilçede gerçekleştirilecek projelere ilişkin toplantı yaptı.

Toplantı sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Kurum, "Güçlü şehirler, güçlü Türkiye" anlayışıyla şehirleri ziyaret ettiklerini ve gittikleri yerlerde de 2023, 2053, 2071 yılını planlayacak adımları attıklarını söyledi.

Belediye Başkanı Duhan Kalkan ve milletvekillerinin bölgeye ilişkin önemli projeleri olduğunu belirten Kurum, "Biz hem bu projeleri yerinde görmek hem de maddi ve teknik destek vermek için ziyaretimizi gerçekleştirdik." dedi.

Yapılacak projelere ilişkin bilgi veren Kurum, şunları kaydetti:

"Kalecik Kaledibi'nde 12 hektarlık alanda eski Ankara evlerimizin yapılacağı, 376 hak sahibinin olduğu alanda bir kentsel dönüşüm projesi çalışacağız. Yerinde yapacağımız projeler zemin+1 katlı ve Ankara evlerinden oluşacak. Diğer taraftan rezerv alanda da rezerv konutlar üreteceğiz. Yıl sonuna kadar görüşmelere başlayacağız. Millet bahçesi projesi kapsamında belediyemize yaklaşık 60 bin metrekarelik alanı tahsis ediyoruz. Buraya da hibe ve teknik destek vereceğiz. Tarımköy uygulaması yapmak istiyoruz. Heyelan riski altında bir köyümüz var, çalışmalarımızı başlattık. Ankara'mızdaki Kalecikli vatandaşlarımızın şehirden artık köye gelmeleri, köylerinde akrabalarıyla, dostlarıyla eşleriyle bir arada olmaları için Türkiye'nin her yerinde yaptığımız projelerin bir örneğini de Kalecik'imizde yapacağız. Bu çerçevede talep örgütlenmesi ile Kalecik Belediyemiz ve TOKİ eliyle bu talepleri alacağız. Taleplerin gelmesi halinde de yaklaşık 700-800 metrekare arazi içerisinde, bahçesinde organik tarımın yapılacağı evlerimizi inşa edeceğiz. "

Bakan Kurum, belediyeye greyder desteği de sağladıklarını söyledi.

Kurum, beraberindeki yetkililerle incelemelerde bulunmak üzere Obaköy Proje Alanı'nda Yeşil Vadi'ye gitti.

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Erdal Beşikçioğlu yıllardır uzun kullandığı saçını ve sakalını yeni projesi için kestirdi Magazin
Erdal Beşikçioğlu yıllardır uzun kullandığı saçını ve sakalını yeni projesi için kestirdi
Karın ağrısıyla hastaneye giden çocuğun midesinden 42 adet mıknatıs topu çıktı Sağlık
Karın ağrısıyla hastaneye giden çocuğun midesinden 42 adet mıknatıs topu çıktı
Salda Gölü'nde 1 Ağustos'tan itibaren sigara yasak Güncel
Salda Gölü'nde 1 Ağustos'tan itibaren sigara yasak
Türkiye'nin en yüksek köprüsü 11 Temmuz'da açılacak Ekonomi
Türkiye'nin en yüksek köprüsü 11 Temmuz'da açılacak
Oyuncu İsmail Hacıoğlu, 4 yıllık evliliğini bitirme kararı aldı Magazin
Oyuncu İsmail Hacıoğlu, 4 yıllık evliliğini bitirme kararı aldı
Teknik direktör arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'de ibre Okan Buruk'a döndü Spor
Teknik direktör arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'de ibre Okan Buruk'a döndü
Ankara'da bozkırın ortasında günah şehri! Köylü kadınların şikayeti sonrası fuhuş çetesi çökertildi
Ankara'da bozkırın ortasında günah şehri! Köylü kadınların şikayeti sonrası fuhuş çetesi çökertildi
Kazakistan'da koronavirüsten daha ölümcül zatürre salgını tehlikesi! Bu yıl 1.772 kişi hayatını kaybetti
Kazakistan'da koronavirüsten daha ölümcül zatürre salgını tehlikesi! Bu yıl 1.772 kişi hayatını kaybetti
Son dakika: Berber, kuaför ve güzellik salonlarında alınması gereken tedbirler güncellendi
Son dakika: Berber, kuaför ve güzellik salonlarında alınması gereken tedbirler güncellendi
Son Dakika: FETÖ'ye üyelikten kırmızı bültenle aranan firari hakim Menekşe Uyar Ankara'da yakalandı
Son Dakika: FETÖ'ye üyelikten kırmızı bültenle aranan firari hakim Menekşe Uyar Ankara'da yakalandı
1970'ten bu yana Türkiye'de hiç görülmeyen mersin balığı Küçükçekmece Gölü'nde ölü bulundu
1970'ten bu yana Türkiye'de hiç görülmeyen mersin balığı Küçükçekmece Gölü'nde ölü bulundu
Ayasofya'nın geleceği hakkında kararın çıkacağı gün UNESCO'dan diyalog çağrısı
Ayasofya'nın geleceği hakkında kararın çıkacağı gün UNESCO'dan diyalog çağrısı
81 ilin atık sularında yapılan korona incelemesine göre Konya'daki yoğunluk İstanbul'dan fazla
81 ilin atık sularında yapılan korona incelemesine göre Konya'daki yoğunluk İstanbul'dan fazla
Survivor'da finale günler kala şampiyon olma hayaline veda eden isim belli oldu
Survivor'da finale günler kala şampiyon olma hayaline veda eden isim belli oldu
Erdoğan'ın nikah şahidi olduğu Hamza Gedikoğlu, Cumhurbaşkanı Danışmanlığı'na atandı
Erdoğan'ın nikah şahidi olduğu Hamza Gedikoğlu, Cumhurbaşkanı Danışmanlığı'na atandı
Binali Yıldırım'ın eşi Semiha Yıldırım hakkında skandal paylaşımda bulunan Levent Özeren gözaltına alındı
Binali Yıldırım'ın eşi Semiha Yıldırım hakkında skandal paylaşımda bulunan Levent Özeren gözaltına alındı
Kanser hastası, kaldığı hastanede 6. kattan atlayarak intihar etti
Kanser hastası, kaldığı hastanede 6. kattan atlayarak intihar etti
İttifak Holding Konyaspor, Gaziantep maçında kural hatası yapıldığını iddia etti ve TFF'ye başvuracaklarını duyurdu
İttifak Holding Konyaspor, Gaziantep maçında kural hatası yapıldığını iddia etti ve TFF'ye başvuracaklarını duyurdu
Mısır'da darbeci Sisi yönetimi, Libya sınırında geniş çaplı askeri tatbikat başlattı
Mısır'da darbeci Sisi yönetimi, Libya sınırında geniş çaplı askeri tatbikat başlattı
Demet Akalın, 'Sosyal medyama dokunma' kampanyasına sert çıktı: O zaman kızıma laf etmeyeceksin
Demet Akalın, "Sosyal medyama dokunma" kampanyasına sert çıktı: O zaman kızıma laf etmeyeceksin
Yavru ayıyı vuran ve köpeklerine işkence yaptıran avcı yakalandı
Yavru ayıyı vuran ve köpeklerine işkence yaptıran avcı yakalandı
Fahriye Evcen, oğlu Karan'la yeni pozlarını paylaştı! Bir saatte rekoru beğeniye ulaştı
Fahriye Evcen, oğlu Karan'la yeni pozlarını paylaştı! Bir saatte rekoru beğeniye ulaştı
Süleyman Soylu devreye girdi, şehidin baba evi sıfırdan yapılacak
Süleyman Soylu devreye girdi, şehidin baba evi sıfırdan yapılacak
İzmir'de ekmek ücretlerine yüzde 20 zam yapıldı
İzmir'de ekmek ücretlerine yüzde 20 zam yapıldı
Liverpool doktorundan Steven Gerrard itirafı: Cinsel organı yırtıldı, maçtan sonra diktim
Liverpool doktorundan Steven Gerrard itirafı: Cinsel organı yırtıldı, maçtan sonra diktim
BDDK'dan 7 bankaya 204 milyon 651 bin TL idari para cezası
BDDK'dan 7 bankaya 204 milyon 651 bin TL idari para cezası
Adnan Oktar maske takmadığı için duruşma salonundan çıkarıldı
Adnan Oktar maske takmadığı için duruşma salonundan çıkarıldı
Yıllar önce abisini kaybeden Gülben Ergen'den yürek burkan itiraf: Çok gücüme giden bir acı
Yıllar önce abisini kaybeden Gülben Ergen'den yürek burkan itiraf: Çok gücüme giden bir acı
Kılıçdaroğlu'dan İBB'ye atanan Can Akın Çağlar'la ilgili tartışmalara tek cümlelik yanıt
Kılıçdaroğlu'dan İBB'ye atanan Can Akın Çağlar'la ilgili tartışmalara tek cümlelik yanıt
Galatasaray, Ryan Donk'la 1+1 yıllık anlaşmaya vardı
Galatasaray, Ryan Donk'la 1+1 yıllık anlaşmaya vardı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Haluk Koç Berat Albayrak Numan Kurtulmuş Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Ali Sunal Sezen Aksu Cem Davran Mabel Matiz
Spor Tamer Tuna Rıza Çalımbay Henry Onyekuru Malcolm Thomas Sofiane Feghouli
Daha Fazla Türk Bakan Karar Temmuz
Şu an buradasınız: Ankara'nın Kalecik ilçesinde eski Ankara evleri inşa edilecek - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.7.2020 12:25:44. #1.15#
title