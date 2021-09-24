Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde genç mucitler için robotik ve kodlama atölyesi kuruldu - Haberler
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Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde genç mucitler için robotik ve kodlama atölyesi kuruldu

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Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde genç mucitler için robotik ve kodlama atölyesi kuruldu

Kahramankazanlı genç mucitler için robotik ve kodlama atölyesi kuruldu.

KAHRAMANKAZAN, ANKARA (Habermetre) - Kahramankazanlı genç mucitler için robotik ve kodlama atölyesi kuruldu.

Kahramankazan Belediyesi tarafından Kahramankazan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne robotik ve kodlama atölyesi kazandırıldı. Atölyenin açılışını Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, öğretmen ve öğrencilerle birlikte gerçekleştirdi.

Atölye sayesinde algoritmik, hesaplamalı ve yaratıcı düşünme becerilerini geliştirecek olan öğrenciler, kendi robotlarını, oyunlarını ve yazılımlarını üretme fırsatı bulacak. Atölyede ayrıca, metinsel kodlama seviyesinde eğitim alan öğrenciler, çeşitli kodlama programlarının kullanılmayı öğreniyor.

Öğrenciler böylece, kendi ürettikleri projelerle ulusal ve uluslararası yarışmalara katılarak deneyim kazanacak. Öğretmen olan Başkan Oğuz, atölye ile öğrencilerin teknolojiyi yaşayarak, öğreneceklerini belirterek, "Okullarımızın ihtiyaçlarını yakından bilen birisi olarak her zaman eğitim camiamızın yanında olduğumuzu bir kez daha belirtmek isterim" dedi. Haber Merkezi

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Haber: Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde genç mucitler için robotik ve kodlama atölyesi kuruldu - Haberler
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