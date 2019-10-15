Ankara'nın jeopark potansiyeli masaya yatırıldı

15.10.2019 14:36

Ankara Büyükşehir Belediyesince, kent genelinde jeolojik değerlerin öncelikli olarak tescil edilerek koruma altına alınması ve gelecek nesillere aktarılması amacıyla Ankara'nın Jeopark Potansiyeli toplantısı düzenlendi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kültür ve Tabiat Varlıkları Daire Başkanlığınca düzenlenen toplantıda kentteki jeolojik miras niteliği taşıyan tabiat varlıklarının belirlenmesi, tescil edilmesi ve turizme açılması için ilgili sivil toplum kuruluşları (STK) ve ilçe belediyeleriyle iş birliği yapılması yönünde karar alındı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kültür ve Tabiat Varlıkları Daire Başkanı Bekir Ödemiş, Ankara'nın, tarihi ve kültürel birikimiyle köklü bir geçmişe sahip olduğunu anımsatarak, jeolojik miras olarak da zengin bir kent olduğuna dikkati çekti.

İnsanlığın ortak değerlerinden jeopark alanlarının belirlenerek, turizme kazandırılması için ortak akılla çalışmalarını yürüteceklerini vurgulayan Ödemiş, şunları kaydetti:

"Büyükşehir Belediyesi olarak Ankara'nın değerlerine sahip çıkacağız. Bunu da üniversiteler, meslek odaları ve STK'ların bilgi, görüş ve önerileri doğrultusunda iş birliği yaparak gerçekleştireceğiz. Ortaklaşa sürdüreceğimiz çalışmalar kapsamında başkentteki jeolojik değerlerin tespiti, tescili, korunması ve turizme açılması için Jeoloji Mühendisleri Odası ile çalışacağız. İlgili tüm kurum ve kuruluşlar başta olmak üzere ilçe belediyeleriyle de koordinasyon sağlayarak Ankara'nın jeolojik miras niteliğindeki öğelerinin tespiti amacıyla envanter çıkaracağız."

Kaynak: AA