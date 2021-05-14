Ankara'nın Haymana ilçesinde bir traktörün römorkunun devrilmesi sonucu en az 25 kişi yaralanırken, olay yerinde hayatını kaybedenlerin olduğu...

Ankara'nın Haymana ilçesinde bir traktörün römorkunun devrilmesi sonucu en az 25 kişi yaralanırken, olay yerinde hayatını kaybedenlerin olduğu bildirildi.