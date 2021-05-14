Ankara'nın Haymana ilçesinde bir traktörün römorkunun devrilmesi sonucu en az 25 kişi yaralanırken, olay yerinde hayatını kaybedenlerin olduğu...
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Ankara'nın Haymana ilçesinde bir traktörün römorkunun devrilmesi sonucu en az 25 kişi yaralanırken, olay yerinde hayatını kaybedenlerin olduğu...

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Ankara'nın Haymana ilçesinde bir traktörün römorkunun devrilmesi sonucu en az 25 kişi yaralanırken, olay yerinde hayatını kaybedenlerin olduğu bildirildi.

Ankara'nın Haymana ilçesinde bir traktörün römorkunun devrilmesi sonucu en az 25 kişi yaralanırken, olay yerinde hayatını kaybedenlerin olduğu bildirildi. Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi.

Ankara'nın Haymana ilçesinde bir traktörün römorkunun devrilmesi sonucu en az 25 kişi yaralanırken, olay yerinde hayatını kaybedenlerin olduğu...
Ankara'nın Haymana ilçesinde bir traktörün römorkunun devrilmesi sonucu en az 25 kişi yaralanırken, olay yerinde hayatını kaybedenlerin olduğu...
Ankara'nın Haymana ilçesinde bir traktörün römorkunun devrilmesi sonucu en az 25 kişi yaralanırken, olay yerinde hayatını kaybedenlerin olduğu...
Ankara'nın Haymana ilçesinde bir traktörün römorkunun devrilmesi sonucu en az 25 kişi yaralanırken, olay yerinde hayatını kaybedenlerin olduğu...

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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