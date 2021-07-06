Ankara'nın gönüllü 'Martı Timleri'
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Ankara'nın gönüllü 'Martı Timleri'

Ankara'nın gönüllü 'Martı Timleri'
Demirören Haber Ajansı / Haluk Karaaslan - Haberler | Güncel

ANKARA Emniyet Müdürlüğü bünyesinde kurulan ve gönüllü polislerin görev yaptığı 'Bisikletli Martı Timleri', yaz aylarında yoğunluk yaşanan Mogan ve Eymir göllerinin yanı sıra bu sene ilk defa Göksu Parkı'nda hizmet vermeye başladı.

ANKARA Emniyet Müdürlüğü bünyesinde kurulan ve gönüllü polislerin görev yaptığı 'Bisikletli Martı Timleri', yaz aylarında yoğunluk yaşanan Mogan ve Eymir göllerinin yanı sıra bu sene ilk defa Göksu Parkı'nda hizmet vermeye başladı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü bünyesinde toplam 18 polisin yer aldığı, 3'erli 6 timden oluşan bisikletli polisler, ilk kez 2019 yılında Eymir ve Mogan gölleri çevresinde görev aldı. 'Bisiketli Marti Timleri'nin görev alanı, bu yıl genişledi. Bisikletli polisler, ilk kez Göksu Parkı'nda da görev yapmaya başladı. Polisler, hafta içi 13.00-21.00, hafta sonu 10.00-21.00 saatlerinde yazın yoğunluk yaşanan göllerin çevresinde asayişi sağlıyor.

GÖNÜLLÜLÜK ESASINA GÖREAnkara Eymir Gölü Bisikletli Martı Timi'nde görev yapan polis memuru Oğuzhan Karataş, 2019 yılında Ankara'da kurulduğundan bu yana görev yaptığını söyledi. Çocukluğunda en çok bisiklet kullanmayı sevdiğini belirten Karataş, "Martı timlerine gönüllülük esasına göre alım yapılıyordu. Küçüklükten beri bisiklet sürme hayalim, bisiklete karşı merak ve ilgim olduğu için bu timlerde gönüllü olarak görev almayı istemiştim. Ankara'da karakol memuruyken, 2019 yılında da martı timlerinin kurulacağı haberini aldıktan sonra gönüllü olarak martı timlerine katıldım" dedi. '7 KAYIP VAKASINI ÇÖZDÜK'

Asayiş Daire Başkanlığı bünyesinde Çankaya İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı olarak çalışmalarını yürüttüklerini anlatan Oğuzhan Karataş, bu yıl toplam 7 kayıp çocuk vakasını çözüme kavuşturduklarını kaydetti. Karataş, kayıp çocuk vakaları dışında, vatandaşa yönelik genel bilgi toplama, çevreye rahatsızlık verme ve gürültü konularında çalışmalar yürüttüklerini belirterek, vatandaşın daha huzurlu istirahat etmeleri için çalıştıklarını söyledi. 

 


Ankara'nın gönüllü 'Martı Timleri'
Ankara'nın gönüllü 'Martı Timleri'
Ankara'nın gönüllü 'Martı Timleri'
Ankara'nın gönüllü 'Martı Timleri'
Ankara'nın gönüllü 'Martı Timleri'
Ankara'nın gönüllü 'Martı Timleri'

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Haluk Karaaslan

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