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Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde sağanak etkili oldu

AA / Harun Kutbe - Haberler | Güncel
Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde sağanak etkili oldu

Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde etkili olan sağanak su baskınına yol açtı.

Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde etkili olan sağanak su baskınına yol açtı.

İlçede saat 13.00 sıralarında başlayan ve yarım saat süreyle etkili olan sağanak nedeniyle bazı tarım arazileri su altında kaldı.

Gölbaşı-Haymana yolu Boyalık Mahallesi sapağında da trafik su baskını sebebiyle durma noktasına geldi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, ASKİ ve Karayolları Genel Müdürlüğüne bağlı ekiplerin biriken suyu tahliye etme çalışmalarının ardından trafik akışı yeniden sağlandı.

Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde sağanak etkili oldu

Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde sağanak etkili oldu

Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde sağanak etkili oldu

Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde sağanak etkili oldu

AA / Harun Kutbe - Son Dakika Haberleri
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