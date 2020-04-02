Ankara'nın giriş ve çıkışlarında korona virüs tedbirleri devam ediyor Ankara'nın giriş ve çıkışlarında korona virüs tedbirleri devam ediyor İçişleri Bakanlığı genelgelerine ilişkin Korona virüs tedbirleri kapsamında, Ankara'nın giriş ve çıkış noktalarında kontrol ve denetimler devam ediyor.

Ankara'nın giriş ve çıkışlarında korona virüs tedbirleri devam ediyor

ANKARA - İçişleri Bakanlığı genelgelerine ilişkin Korona virüs tedbirleri kapsamında, Ankara'nın giriş ve çıkış noktalarında kontrol ve denetimler devam ediyor.

İçişleri Bakanlığının yayımladığı Korona virüs tedbirlerini içeren genelgeler kapsamında Ankara'nın giriş ve çıkış noktalarında kontrol ve denetimler devam ediyor. Bu çerçevede, şehrin giriş ve çıkışlarında durdurulan araçların şoför ve yolcularının ateşleri ölçülüyor ve vatandaşların, Korona virüs tedbirleri kapsamında alınan diğer önlemlere uyup uymadığı denetleniyor.

Söz konusu denetimler kapsamında Jandarma ekipleri de Eskişehir istikametinden Ankara'ya girişleri denetledi. Dumlupınar Bulvarı üzerinde bulunan Jandarma kontrol noktasında ekipler, şahsi/özel araçlar ile yük taşıyan ağır vasıta araçları ayrı ayrı şeritlerden geçirerek durdurdu.

Maske ve eldiven takarak kontrollerini gerçekleştiren jandarma ekipleri; araçlarda bulunan sürücü ile bütün yolcuların ateşlerini temassız şekilde ölçtü. Ekipler ayrıca, gerekli durumda seyahat izin belgelerini de kontrol etti. Vatandaşların Korona virüse karşı da uyarıldığı denetimlerde, vatandaşların nereden nereye seyahat ettiğine ilişkin bilgiler de soruldu. Öte yandan jandarma ekiplerine, sağlık personelleri de eşlik etti.

Denetim ve kontroller devam ediyor.

Kaynak: İHA